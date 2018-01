Borrón y cuenta nueva: renovar los propósitos familiares para 2018

En algunos países de Latinoamérica celebran el Año Nuevo con la quema de un muñeco, ropa o muebles viejos. Es una forma de dejar atrás lo viejo y abrazarse a las oportunidades que brindarán los siguientes 365 días. Quizás sea un poco complicado y extremo armar una fogata entremedio de la parentela cuando estamos en pleno brindis, pero podemos pensar en aquello que queremos erradicar del hogar para encarar el nuevo ciclo que comienza y eliminarlo con la hoguera de la voluntad y la planificación, que son buenos motores para la vida en familia.

Seguramente, en el listado de las malas de 2017 entrarán los momentos tristes, que muchas veces escapan a nuestra capacidad de organización y previsión, y otros de enojo o fatiga que son evitables, pero que en el fragor de la lucha del año que se nos vino encima, no supimos dejar pasar. A esos malos ratos, en México les darían una buena barrida, ya que la limpieza de la casa se asocia tradicionalmente a la eliminación de las impurezas y el alejamiento de la mala suerte.

No estaría de más hacer un aseo rápido hoy y entre escoba, trapo de piso y lustramuebles, poner la vista en las peleas que se pueden esquivar, las discusiones que se resuelven con un poco más de paciencia, un don que a muchos nos cuesta cultivar, y los grandes problemas que se solucionan con tiempo y una dosis más baja de ansiedad y expectativas. Además, las visitas nos agradecerán la tarde de catarsis limpiadora.

Otro ritual antiguo relacionado con la llegada de un nuevo año es el de las 12 uvas, que deben comerse sin interrupciones, a ritmo lento y durante las últimas campanadas del 31. Para los españoles este festejo es muy popular, incluso, los habitantes de Madrid suelen realizarlo frente reloj de la Puerta del Sol.

Cada fruto simboliza un mes y mientras se degusta hay que pensar en un deseo. Si bien en las Fiestas no escatimamos en comida ni contamos las calorías, no hace falta entrarle a una docena de uvas frescas o en pasa para encontrarse con un puñado de deseos para el año que llega. Quizás solo sea necesario recordar esos anhelos justo antes del brindis y en el resto de los días que le sigan, para que no queden sólo en la cena de despedida de 2017.

Por eso, la propuesta de este espacio para Año Nuevo es hacer un listado de metas que se puedan cumplir en los próximos doce meses. Y sí, a la mayoría nos gustaría viajar por el mundo, que en nuestro país la gente viva mejor o comer sin engordar. Pero la idea es que sean objetivos que podamos concretar a nivel personal o familiar y que no dependan, por ejemplo, de los avatares de la economía nacional.

En casa, hacemos listas para las compras del súper, los gastos del mes y aquello que hay que resolver durante la semana. Ahora vamos a armar una nueva que incluya ejercitar un poco más el glorioso arte de la paciencia, disfrutar tanto los procesos como los resultados, compartir más momentos en familia y, sin dejar de soñar, ser más agradecidos por lo que hay, que ya es mucho. Se pueden agregar muchos propósitos más, sólo es cuestión de animarse. ¡Feliz 2018!