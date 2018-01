Los buques rusos podrían dejar la búsqueda del submarino

La Armada Argentina confirmó que, si finalmente se van, contratará un servicio similar al "Yantar" y al "Phanter Plus".

La Armada informó este martes que se contratará un servicio similar al del buque ruso oceanográfico "Yantar" en caso de que éste y el vehículo "Panther Plus se retiren de la búsqueda del submarino "ARA San Juan", perdido hace 50 días en aguas del Atlántico Sur.

La fuerza reafirmó que proseguirá la búsqueda del San Juan ante versiones sobre la posibilidad de que la Federación Rusa decida retirar del operativo al buque oceanográfico "Yantar" y al ROV —vehículo operado remotamente— "Panther Plus", que se sumerge en las profundidades del Atlántico Sur.

Un grupo de familiares de los tripulantes del submarino enviaron una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pidiendo "encarecidamente que continúe hasta el final con su ayuda" en la búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre.

"En nombre de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al "ARA San Juan", sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza", señala la carta.

El vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, explicó ayer en cuanto a la cooperación internacional que "todas las búsquedas son finitas", y aclaró que no hay una fecha tope para la colaboración por parte de la Federación Rusa.

De todos modos, de concretarse la posibilidad de que Rusia retire su colaboración, Balbi dejó claro que "si en algún momento la Federación Rusa decide retirar al 'Yantar', la Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo".

"Una cosa no implica la otra; puede que la colaboración termine y luego se puede contratar el servicio. Hay diferentes empresas, estatales o no estatales, que disponen de esa tecnología fundamental para poder sumergirse con el ROV o el minisubmarino, sea tripulado o no, para poder visualizar e inspeccionar el fondo", completó.

"Es muy complicado nuestro talud y nuestra plataforma, pero no dejan de ser profundidades en las que, con esa tecnología, debería poder visualizarse y apreciarse el 'ARA San Juan'", dijo.

Recordó que "en alguna oportunidad en la historia, se encontraron submarinos extranjeros, con diferentes tipos de averías, a tres mil metros", aunque entendió que lo que puede estar "dificultando la posibilidad de localizarlo con sensores y luego ir a visualizarlo con los ROV, es que el talud sea muy complicado y muy abrupto, como una cordillera invertida, con la presencia de cañadones en forma transversal".

Por otra parte, en el habitual comunicado de prensa, la Armada y el Ministerio de Defensa reiteraron el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes, "alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas".

Además, decidió crear el "Centro de Atención Permanente" a los familiares de los 44 tripulantes con sede única en la Base Naval Mar del Plata.

Desde allí, dijo, "se dará respuesta, a través de todo canal de comunicación (teléfono, correo electrónico y postal, etcétera) a las necesidades e inquietudes que pudiesen surgir".

Según la Armada, otra demostración del compromiso asumido es "continuar pagando los sueldos a los familiares directos de los 44 tripulantes e integrar los esfuerzos realizados hasta el momento, sumando nuevas iniciativas y formas de asistencia para mejorar la respuesta institucional".

Sobre las novedades del operativo de búsqueda, Balbi indicó que el "Yantar" "fue detectando hasta seis contactos, tres anteayer (domingo) y tres ayer (lunes)", y todos ellos "arrojaron resultados negativos dado que se trataba de formaciones rocosas" y no de indicios del ARA San Juan.

El vocero de la Armada, quien también recordó que a bordo de una de las embarcaciones está el hermano del cabo principal Alberto Ramiro Arjona, uno de los tripulantes del San Juan.

Los buques que forman parte de la búsqueda son el destructor ARA "Sarandí", el aviso ARA "Islas Malvinas" con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso "Panther Plus" a bordo y el buque oceanográfico "Yantar" de la Federación Rusa, en un área al sur del centro de la zona de búsqueda.

El transporte "ARA San Blas" está en el área de operaciones a la espera de efectuar el reabastecimiento del aviso "ARA Islas Malvinas", para permitir sostener el esfuerzo en el tiempo continuando con la búsqueda de manera ininterrumpida.

