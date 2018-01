Docentes denuncian falta de pago en el Instituto Stoikheia

Dos docentes, que prefirieron mantener su identidad en reserva, denunciaron a El Diario de la República que el Instituto Stoikheia no ha pagado los haberes de diciembre ni el aguinaldo de fin de año. Según los educadores, la institución se encuentra en crisis por una mala administración y la falta de pago por parte de los padres de los cerca de 400 alumnos que tiene en todos los niveles. Aseguraron que incluso los directivos habrían informado que los docentes deberán buscar otras salidas laborales para este año, ya que la continuidad en la escuela no estaría asegurada.

Uno de los empleados indicó que los problemas se remontan a julio del año pasado: los sueldos, aunque llegaban, lo hacían con retraso. “El año pasado fue difícil a nivel económico. Hay deudores potenciales que deben dos años y el colegio los sigue recibiendo porque es muy hospitalario en ese tema. Ahora el problema se ha complicado muchísimo”, afirmó.

Sin embargo, el baldazo de agua fría llegó el 20 de diciembre a las 18. Allí, según las dos fuentes, se llamó a una reunión de la que participaron los 73 docentes del instituto, ubicado en Colón y Lavalle, y que tiene otra sede en Bolívar, entre Hipolito Yrigoyen y Maipú. “A las 20 empezó. Hubo discusiones. En esa reunión hubo un momento de silencio total. Permitimos que pisotearan nuestros derechos porque hay una necesidad de trabajo impresionante. Ante la demanda de trabajo, por miedo a quedarnos sin él”, recordó.

“La directora dijo que la institución estaba en quiebra, que lamentaba decirnos esto, que de setiembre no cobraba y que lamentaba la situación pero que no iba a poder pagarnos. Que hacía la reunión para decírnoslo en la cara”, continuó. "El vicedirector dijo que iba a renunciar al colegio, porque según él, los docentes no apoyaban al instituto ya que habíamos creado un grupo de WhatsApp en el que contábamos estos problemas", apuntó.

“Se decidió no hacer paro, no hacer huelga, se decidió mantener las cosas en secreto con el fin de cobrar la totalidad del sueldo”, afirmó la damnificada, quien dijo que decidieron esperar también para el cobro del aguinaldo.

“La misma directora nos dijo: 'Profes vayan buscando trabajo, porque no puedo asegurarles su puesto laboral para el año que viene. Va a haber una reducción grande de personal'”, aseguró. Y dijo que en el encuentro también se habría determinado que en febrero sólo dejarían rendir a los alumnos que estuvieran libres de deudas.

Múltiples problemas

La otra fuente, también presente en la reunión, indicó que los problemas de la institución son tanto por la administración como por los padres. “Había problemas administrativos en el colegio. Se gastaban cosas que podían omitirse como por ejemplo hacer un acto en el auditorio Mauricio López, cuando podría haberse hecho en el mismo edificio. En otros colegios privados, antes de rendir en diciembre o febrero, te piden el libre deuda. El Stoikheia no hacía eso. Si se hubiera aplicado antes, no habría hecho tan grande este problema”, agregó.

La falta de pago de los padres habría agravado la situación. “Hay padres que ni siquiera fueron a retirar la libreta o fueron a fijarse si el chico tenía que ir a febrero. A muchos chicos no les fue bien en diciembre y tienen que rendir este año y los familiares ni siquiera se molestaron en ir a ver eso”, describió sobre los tutores.

“Se hizo una lista de presupuesto y eran bastantes deudores, de todos los niveles. Si varios padres no pagan, desestabiliza el colegio porque no tienen subvención estatal. El sueldo que se le paga es pura y exclusivamente del papá que paga la cuota”, concluyó.

Además afirmaron que atraviesan una dura situación . "Ningún profe está en blanco. Son contratos por año. Es una realidad de cada colegio privado”, dijo uno de los afectados.

"Tenías que cobrar el 15 y el 15 te daban el 30% de tu sueldo, después el 25%. Nunca te pagaban todo, te pagaban en cuotas. Había sueldos bajos, a algunos le llegaban a pagar hasta 5 mil pesos", coincidió la otra fuente.

Los docentes no saben todavía dónde trabajarán este año. “Quedamos shockeados. Depende de la carrera, si sos profesor de Historia o Ciencias Políticas, ya hay muchos lugares ocupados y es muy difícil entrar a una pública porque tenés que concursar. Hay profes que tienen trabajo en Stoikheia y no consiguen en otros lados”, dijo una de los afectados.

“Les cayó muy mal a varios profes. En jardín y primaria había maestras que salieron llorando. Había una profe que decía que la echaron de todos los colegios porque firmás contratos por un año y después no te llaman más. El único que le quedaba era este instituto. Es la realidad de las escuelas privadas”, recordó.

Tampoco se sabe si las clases continuarán, aseguraron. "No saben si van a cerrar algún nivel. Si van a sacar jardín, primaria, si van a dejar secundaria pero con un nivel reducido de docentes. No saben el futuro que le depara al colegio. Ella (la directora) se sentía re mal. Es una situación horrible. Esta muy mal el colegio, sinceramente", concluyó.

Los directivos no contestaron a los múltiples llamados que hizo El Diario para hacer su descargo ante la situación.