La aldea primero, el mundo después

El notable novelista ruso León Tolstoi, escribió: “Pinta tu aldea y pintarás el mundo.” Un “consejo” para escritores que sintetizó en una imagen plástica. Si alguien desea saber cómo piensan, sienten y viven los hombres y mujeres de las distintas regiones del mundo, primero han de empezar por “su aldea”, el “patio de su casa”, “los vecinos”. No son posibles la guerra o la paz, sin entender al que está al lado.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, mantiene una virulenta escalada de agresiones y amenazas contra Estados Unidos, desde el primer momento de su llegada al poder, en diciembre de 2011. Esa amenazante postura se ha hecho extensiva a Occidente en general, y especialmente a su vecino y hermano “separado”: Corea del Sur.

A ello le ha sumado un desarrollo nuclear que intenta romper el equilibrio de Asia, con provocadores ensayos de misiles y bombas, a lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha respondido con sanciones cada vez más severas. Hay un consenso entre los analistas para sostener que, mientras Kim Jong-Un esté en el poder norcoreano será prácticamente imposible imaginar el mínimo acercamiento con sus vecinos de Corea del Sur.

Pero el 2018 comenzó con una “sorpresa diplomática” por parte del belicoso líder, cuando sugirió por primera vez, que su país podría participar en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en la ciudad surcoreana de

Pyeongchang. Sin dejar de amenazar a EE.UU., a quien advirtió que tiene el “botón nuclear”, dispuesto a utilizarlo.

“Espero sinceramente que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang se lleven a cabo con éxito”, declaró Kim en su discurso de Año Nuevo. “Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias, incluido el envío de nuestra delegación” a esos Juegos, añadió. “Con este objetivo las autoridades del Norte y del Sur podrían encontrarse en un futuro próximo”, afirmó.

El anuncio fue recibido con satisfacción por la presidencia surcoreana. “Lo acogemos favorablemente”, declaró en un comunicado. “Si los Juegos son un éxito, esto contribuirá a la paz, no sólo en la península coreana sino también en la región y en el mundo”.

Corea del Sur acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 del 9 al 25 de febrero, y los Juegos Paralímpicos a partir del 9 de marzo. Las autoridades surcoreanas y los organizadores del evento lo presentan como “los Juegos Olímpicos de la Paz”. Las principales competiciones se disputarán apenas a 80 kilómetros de la zona fronteriza entre las dos Coreas.

Este acontecimiento será “una buena ocasión para mostrarle al mundo la afabilidad del pueblo coreano”, dijo el líder norcoreano.

“El año 2018 será un año significativo tanto para el Norte como para el Sur, ya que el Norte celebrará el 70º aniversario de su nacimiento y el Sur albergará los Juegos Olímpicos de Invierno”, agregó.

El dirigente advirtió, no obstante, que las tensiones en la península coreana podrían amenazar los Juegos. “Las fuertes tensiones militares entre el Norte y el Sur deben reducirse y debe prevalecer una atmósfera pacífica. Mientras estemos en una situación inestable que no es ni la guerra ni la paz, el Norte y el Sur no pueden garantizar el éxito de sus acontecimientos programados, incluidos los Juegos Olímpicos, sentarse a hablar o avanzar hacia la reunificación”, declaró.

“Debemos mejorar las relaciones entre el Norte y el Sur, que están congeladas, y convertir este año en un periodo crucial en la historia nacional”, añadió.

Tanto el gobierno surcoreano como los organizadores desean que Corea del Norte esté en la competición, pero la participación de los norcoreanos en acontecimientos deportivos depende en gran medida de la evolución de la situación política y militar en la península.

El presidente surcoreano, Moon Jae-In, expresó en diciembre su esperanza de que los Juegos contribuyan a rebajar la tensión. Para ayudar a apaciguar la situación, propuso un aplazamiento de las maniobras militares que sus tropas realizan cada año con las de Estados Unidos, su principal aliado.

Kim eligió esta vez “pintar su aldea”. Aparece como una decisión razonable, mientras esa “pintura” sea franca, y no una mera declamación para distraer a sus enemigos. El tiempo dirá.