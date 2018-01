Sueño de ascenso para el "Juve"

Con una sola cara nueva y con algunos dolores de cabeza, Juventud Unida Universitario comenzó la pretemporada de cara a la fase campeonato del Torneo Federal “A”, el refuerzo es Federico Illanes, un volante central que llegó de San Martín, Mendoza, y tuvo su primera práctica con sus nuevos compañeros. Claro que se pueden contar como caras nuevas a los diez chicos de la primera local bicampeona de los torneos de la Liga Sanluiseña de Fútbol en 2017. Los dolores de cabeza llegan por algunos jugadores que volvieron de las vacaciones con molestias, similares o peor al estado en el que habían finalizado el torneo.

Emiliano Capella regresó con los dolores y Guillermo Franco también acarrea molestias. Con este panorama Pedro Dechat no duda: “Es imposible que no traigamos un central y el segundo refuerzo seguro también será de la mitad de la cancha hacia atrás, porque estamos realmente cortos. Figueroa no tiene un reemplazo natural, podría jugar en ese lugar Ojeda, pero el “Leche” está muy bien de central. Vallejo puede hacerlo en caso de necesidad, pero Mario se siente más cómodo de volante y la verdad es que me gusta como rinde ahí. Tenemos pocas variantes en el fondo”, dijo Dechat.

LEÉ LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA