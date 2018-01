Subasta de motos: aseguran que es ilegal y piden su suspensión

La solución elegida por la Intendencia capitalina para despejar los predios comunales donde están alojados y abandonados los vehículos retenidos por irregularidades para circular encendió las luces de alerta: según manifestaron el Juzgado de Faltas y los concejales del PJ, la subasta de 140 motos incautadas por el Municipio (proyectada para hoy a partir de las 10 en el predio del Polideportivo Municipal), es una medida ilegal que podría derivar en múltiples demandas y por eso solicitaron la suspensión del remate.



"El remate no reúne los requisitos legales que necesitan los actos de esa naturaleza jurídica. El Ejecutivo tiene poder de policía para retener vehículos, que los pone a disposición nuestra y en forma conjunta hay que llegar a una subasta, pero de ninguna manera tiene la facultad de disponer e imponer un acto de esas características. Además de necesitar una ordenanza que los habilite, requiere del visado y la autorización correspondiente", aseguró el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, quien le envió el jueves una nota a Ponce, transmitiéndole su "preocupación por el procedimiento elegido". La venta de los rodados fue autorizada por la Intendencia, a través del Decreto Nº 2146/2017, que lleva la firma del jefe comunal, Enrique Ponce.



Los ediles justicialistas también criticaron la medida a través de un comunicado al Intendente, a quien advirtieron que la norma que sustenta el remate (sobre la reglamentación de compras, contrataciones y obras públicas), "no regula la venta de bienes particulares". Advirtieron que la Comuna realizó una interpretación errónea de las ordenanzas y subrayaron que el procedimiento elegido por la Intendencia no respetó el derecho de defensa de los dueños de los rodados.

"Deja abierto un abanico de posibles acciones judiciales, no sólo contra la Municipalidad de San Luis, sino también a todos los funcionarios intervinientes, Colegio de Martilleros e incluso los futuros adquirentes en la subasta, como responsables solidarios", advirtieron los integrantes del Frente Unidad Justicialista.



Detalles del remate