Quejas de los fumadores por el sobreprecio y la falta de cigarrillos

Hay humo en el aire y no es de cigarrillo. Ya que los kioscos están desabastecidos de la planta ancestral y para los fumadores, no es casualidad. Los fuertes rumores de un posible aumento en los atados de cigarros, se harían realidad la semana que viene, y la tabacalera Massalin Particulares subiría sus productos entre un 5 y un 6 por ciento. Lo cierto es que durante estos días, los puntanos experimentaron dificultades para conseguir "puchos" o tuvieron que pagar hasta $95 por un paquete. Algunos lectores acusaron a los kiosqueros de "esconderlos". La viveza criolla no tiene fin.

El Diario de la República realizó un recorrido por algunos negocios de venta de tabaco. En la distribuidora Ferrero el aparador de los cartones de cigarrillos sólo exhibía dos de las marcas más fuertes. Una de las vendedoras aseguró que "el problema de la falta de etiquetas es en todo el país, y en Villa Mercedes tampoco hay. Me parece que hasta que el Gobierno no solucione sus asuntos con Massalin no se va a normalizar". Con respecto a un posible aumento, manifestó: "Por el momento no recibimos ninguna noticia formal".

Y aunque en los kioscos no afirman que vaya a ocurrir un aumento, sí advierten que hace días que no reciben el pedido completo de atados. En la estación de servicio de Lafinur y Pedernera, la exhibidora sólo mostraba dos marcas de cigarros: Marlboro y Philips Morris. "Compramos pocos esta vez", se excusó la vendedora y afirmó que "no va a haber un aumento hasta el momento".

En un negocio de la avenida Illia y Caseros dijeron que "existe un rumor entre los kiosqueros que la semana que viene van a subir los precios, pero en la distribuidora no lo dicen". Como anécdota contó que en Año Nuevo compró un paquete de 20 a $90. Por la misma calle en otro kiosco sólo tenían 4 atados y los de 10 cigarrillos los venden a $65, $38 más caros que el precio de venta sugerido.

"Me costó conseguir en el centro, fui a la terminal Ediro y me vendieron un paquete de 20 a $65 unos $13 más", expresó con bronca Agustín mientras recorría la plaza fumando uno.

En una encuesta en el Facebook de El Diario, los lectores confirmaron los dichos de los transeúntes. "En el Open frente a la plaza Pringles me quisieron cobrar $95 un atado de cigarrillos", posteó Matías Lagos y lo mismo le pasó a Lorena Soria cuando quiso comprar un Marlboro en un negocio cerca de la ex terminal de ómnibus.

Nancy Varas comentó que cerca de su casa no consigue. "Los tienen escondidos. Hasta el aumento", teorizó.

En la ciudad de Villa Mercedes sucede algo similar. A Raquel Vilchez le quisieron cobrar $95 por un paquete de 20 cigarrillos. Lo mismo le pasó a Pascual Celdrán que llegó a pagar en un supermercado chino de la calle Pringles $95 por unos Parisienes y acusó a las distribuidoras de "esconderlos por una semana". Deb Gi sólo consiguió pagar $90 un atado de cualquier marca, y aseguró que "no se conseguían".