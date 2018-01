Denunció que su ex y su hija desaparecieron

Natalia Amestoy Colombo y Marcelo Ariel Rodríguez dejaron de ser pareja hace dos años. Desde entonces su único nexo es su hija de cinco años. Sin abogados ni pesados trámites acordaron que él se haría cargo de la criatura. La mujer podría verla y llevarla de vacaciones, pero la chiquita se quedaría con su padre, en el barrio Las Mirandas de Villa Mercedes. Según Rodríguez, últimamente su ex no había mostrado mucho interés en su hija. Por eso le llamó la atención que el jueves, después de casi un año sin visitarla, le pidiera permiso para retirar a la nena con la excusa de sacarla a almorzar y que hasta la fecha no haya dado señales de vida.

Ayer, a la mañana, después de cuatro días de bombardearlo con llamadas telefónicas, un hermano de su ex le dijo que la pequeña “está bien”, pero que no supo decirle dónde. “Primero me tuvo a las vueltas. Me escribía que ya se iba a fijar dónde estaban, que ya me iba a avisar. Después me puso que él ni sabía que su hermana se había venido para Villa Mercedes y que él no quería ser cómplice de nadie”, contó Rodríguez.

