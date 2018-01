Una madre le dio una paliza a su hija porque le perdió la tablet

Las autoridades de Bahía Blanca vieron el video y no se quedaron con los brazos cruzados. Esto es referencia a unas imágenes en las que una madre le pega a una nena de tres años que no se acordaba donde dejó la tablet y como temió que la perdió, empezó a pegarle. Pero no se dio cuenta que la abuela, que estaba a cargo de los menores, filmó todo. La subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño realizó una medida de abrigo para los tres menores maltratados.

Fuentes policiales indicaron a Télam que "una mujer de 54 años aportó ante la Justicia un video captado por un teléfono celular en el que se observa a su hija de 33 años maltratando a sus hijos de 1 y 3 años de edad".

Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales y fueron repudiadas por los usuarios.