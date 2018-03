Por el Día de la Mujer, internas de la Penitenciaria jugaron al fútbol

Con una mañana a pleno sol y al aire libre para practicar el deporte que más les gusta, las 20 internas de la Penitenciaría que ocupan la Unidad 4 conmemoraron ayer el Día Internacional de la Mujer jugando un cuadrangular de fútbol. Las secretarías de Estado de Deportes y de la Mujer #NiUnaMenos presentaron sus equipos que se enfrentaron a otros dos que conformaron las chicas detenidas junto a las celadoras del Servicio Penitenciario.

Daiana tiene 19 años y fue una de las internas que participó en dos de los partidos, dijo que se sintió “muy bien por haber jugado al fútbol con mis compañeras y porque disfruté de salir a tomar aire. Siempre he jugado a la pelota y además fui parte de un equipo cuando estaba libre. Fue una experiencia muy interesante y me gustó mucho hacerlo, porque jugar a la pelota es lo que más me gusta”.

La joven contó que la semana pasada les avisaron que “para festejar el Día de la Mujer íbamos a jugar al fútbol con otros tres equipos y nos pareció buenísimo. La verdad es que me encantó, lo disfruté muchísimo y aguante 'Las Tigresas'”, dijo mientras sus compañeras la aplaudían. Aunque los resultados no la acompañaron: uno lo perdió y el otro terminó en empate. Además dijo que “jugar con las celadoras y las oficiales de Policía también estuvo bueno, fue algo totalmente nuevo para nosotras”.

Respecto del pasado 8 de marzo contó que “fue un bajón estar ese día acá adentro, pero cada una la pasó como pudo, a mí me vino a visitar mi hija y traté de vivirlo como un día más. Pero haberlo festejado como lo hicimos hoy (ayer) fue lo mejor. Todas las compañeras estuvieron de acuerdo con participar y nos divertimos muchísimo”.

Mara Indauro es la directora de la unidad de mujeres y opinó que esta idea “fue una forma de integrar a las chicas. Nosotras tratamos que constantemente estén haciendo algún tipo de actividad ya sea deportiva o a través de algún trabajo. Pero la idea es que todo esto forme parte del tratamiento de las internas”.

También destacó que “este tipo de eventos son importantes para nosotras porque por ser mujeres estamos un poco rezagadas adentro de la Penitenciaría. Y veo que para cada una de nosotras tiene un significado especial haber conmemorado nuestro día todas juntas: las internas con las celadoras y el resto de las integrantes del Servicio Penitenciario”.

La subinspector recordó que “cuando llegamos a la unidad ninguna realizaba tareas; estaban prácticamente todo el día encerradas. En cambio ahora les proponemos hacer todo tipo de actividades en los talleres de costura, pintura, cocina. Vamos a incorporar uno de reciclado y esta semana empiezan las clases de deportes y actividad física. Y todo esto es para que pasen el menor tiempo posible en sus celdas”.