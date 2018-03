Sentenciaron a catorce años y medio de prisión a 2 hermanos

Los familiares de los imputados lloraban, se quejaban y vociferaban contra el tribunal; los de la víctima, insultaban y amenazaban a los hermanos sentados en el banquillo de los acusados, hasta que uno reaccionó y, con las esposas puestas, les hizo una seña que provocó un estallido de bronca en la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes. El revuelo fue tal que las juezas, el fiscal y los abogados de ambas partes tuvieron que evacuar la sala custodiados mientras la Policía trataba de calmar los ánimos, algo que no fue fácil. Así terminó el juicio contra Martín Ezequiel y Cristian Alexis Lucero, condenados a 14 años y medio de cárcel por el homicidio de Alexis Javier Ortiz, asesinado de un balazo por la espalda el día de Nochebuena de 2016.

La última audiencia del debate oral fue celebrada el jueves pasado y comenzó, tras el cierre de la etapa probatoria, con la producción de alegatos, que inició Germán Anabitarte, abogado de la familia Ortiz junto a su colega Gustavo Reviglio.

“En base a los fundamentos de hecho y derecho consideré que el homicidio debía ser agravado por ensañamiento y alevosía, sobre todo porque se daban los dos factores para el agravante: actuar a traición y sobre seguro, ya que los hermanos Lucero, a sabiendas de que Ortiz estaba desarmado, lo siguieron y tirotearon hasta provocar su muerte”, explicó ayer Anabitarte en diálogo con El Diario. “Por eso solicité que sean condenados por igual a la pena máxima para ese delito –reclusión perpetua-, y si bien me acompañó en muchos de los fundamentos, el señor fiscal (Néstor Lucero) consideró, según su criterio, que las pruebas no daban para cubrir el agravante”.

Fue por eso que, a su turno, Lucero pidió que los hermanos fueran condenados a 20 años de cárcel por el delito de homicidio simple: Martín en calidad de autor material y Cristian como partícipe necesario.

“Con el fiscal coincidimos en la figura de partícipe necesario respecto a Cristian porque si hubiera detenido la marcha de la moto en la que circulaban el hecho no hubiese ocurrido. También le dimos mucha importancia al desprecio total por la vida ajena, porque los dos jóvenes anduvieron a los tiros sin importarles que las calles estuvieran llenas de gente haciendo compras, como sucede todos los 24 de diciembre”, opinó.

Van a apelar

Para Valentín Rivadera, defensor de los hermanos Lucero junto al abogado Edgar Del Corro, lo que hubo fue “una sentencia condenatoria sin certezas. ¿Qué certezas hay? Que hubo un enfrentamiento, sí. Que hubo un muerto, lo hubo. Pero el expediente cuenta los últimos ochenta metros de una secuencia y nadie sabe dónde se originó o qué la originó. Nadie dijo qué pasó antes de ese día. Para atrás no hay nada más”, se quejó.

Los alegatos de la defensa se basaron, fundamentalmente, en atacar la etapa de instrucción de la causa. “Me referí, precisamente, al acta inicial del caso, al primer escrito que hay en el expediente, el del instructor que toma nota de todo lo acaecido en el lugar y deja asentada la información que es el puntapié de la investigación. Y lo hice porque consideramos que el juzgado de Instrucción 3 se basó en hechos que no son ciertos”, refirió Rivadera ayer.

La hipótesis de la defensa fue que, en realidad, Ortiz no huía de los Lucero sino que, acompañado por otra persona que no fue identificada, se enfrentó a los hermanos y terminó herido. “Falta, por ejemplo, el medio de movilidad del joven Ortiz, una moto que no apareció en ningún momento. En ese acta inicial el policía dice que había una moto 110 tirada en el lugar –en el que cayó desplomada la víctima-, pero solamente él la vio. Hay dos testigos, que son familiares del fallecido, que hablaron de otra moto, una moto tipo cross”.

“A lo que apuntamos es que a ese vehículo lo hicieron desaparecer o, según nosotros, es en el que se fue la cuarta persona, acompañante de Ortiz, que no aparece en ningún momento en el expediente”. “Y no sólo apuntamos a esas fallas en el sumario sino al ocultamiento que ha habido por parte de la familia y por parte de la jueza de primera instancia, porque ésa era una prueba fundamental”, se quejó Rivadera.

Por eso, adelantó, “vamos a recurrir al Superior Tribunal para apelar el fallo. Es lo que decidimos esta mañana (por ayer) con el doctor Del Corro”, para quien “hubo una cierta animosidad por parte de la Policía y de la juez de Instrucción para con nuestros clientes”.

Si bien aspiraba a mucho más, Anabitarte se mostró satisfecho con la condena. “Entiendo que a la familia Ortiz nada les va a devolver a su hijo y hermano, y sea la condena que sea, nunca va a ser suficiente para ellos. Pero desde mi postura como particular damnificado creo que se hizo Justicia”, opinó.