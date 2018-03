Lo mandaron a la cárcel por abusar de la hija de su vecina

La jueza que lo procesó valoró como un agravante el hecho de que la víctima, de 5 años en ese entonces, había quedado a su cuidado.

“Un señor me hizo cochinadas”, le dijo J., una nena de 5 años, a su mamá, primero, y luego a una psicóloga del Poder Judicial que la entrevistó tiempo después. La jueza Penal Virginia Palacios reparó en que el hecho de que la menor haya utilizado en esos dos momentos distintos el mismo término para definir qué le había hecho Jorge Antonio Osorio Torres, un vecino encargado de cuidarla, era un indicador de la coherencia que guardaban el relato de la víctima y la denuncia de la mamá de ella, ambos elementos centrales en la decisión que la magistrado tomó, el pasado viernes, de dictarle la prisión preventiva al hombre de 28 años por el hecho ocurrido a fines de agosto de 2016.

Consideró que los indicios recolectados hasta el momento le alcanzaban para procesarlo por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la calidad de guardador”. Esto último hace referencia a que, para cometer el delito, se valió “de la cercanía mantenida con la víctima, habida cuenta el rol de guardador respecto de la misma”, detalló Palacios en el fallo.

La madre de la pequeña contó que conocía al imputado desde hacía muchísimo tiempo, ya que vivían en el mismo barrio, y que, al momento del hecho, hacía “8 ó 9 años” que ella dejaba sus seis chicos al cuidado de este hombre, no sólo cuando se iba a trabajar sino también en algunas oportunidades que tuvo que viajar a Mendoza por el día.

Justamente, el 22 de agosto de 2016, la mujer salió a cumplir con sus tareas en un parque de San Luis capital, y Osorio Torres quedó con algunos de los niños en la casa. A las 20, cuando regresaba, vio a su hija mayor, que en ese entonces tenía 11 años, con la nena de 5. Estaban en la puerta, abrazadas, esperándola. “Mami, J. tiene que contarte algo”, le anticipó la más grande. Angustiada, entre lágrimas, la más pequeña le dijo que “Coqui”, tal es el apodo de Osorio Torres, le “había hecho cochinadas”. Luego, a través de preguntas, le narró exactamente a su mamá cómo había pasado todo. Le contó que esa tarde ella estaba en la cama, y que en determinado momento se quedó dormida. Cuando se despertó, descubrió que “Coqui” estaba a su lado, y que la miraba fijamente. Se sobresaltó.

El hombre la besó en la boca y empezó a manosearla en el pecho, la cola y las partes íntimas. Se bajó el pantalón y el calzoncillo y a ella le bajó la bombachita, para después tumbarse sobre ella y frotar sus genitales sobre los de ella.

Un golpe en la puerta, que él habría cerrado apoyando una estufa, obligó a Osorio Torres a incorporarse velozmente. Era la nena de 11 años, que al empujar para abrir, alcanzó a ver cuando “Coqui” se levantaba los pantalones.

Después de escucharla, la mujer revisó a la criatura y decidió hacer la denuncia, ante la duda de que pudiera haber pasado algo peor. Hizo la presentación en la Comisaría 4ª, y tiempo después ratificó la denuncia e instó la acción en el Juzgado Penal 3.

Aquel día, la madre de J. fue a buscar a Osorio Torres, para pedirle explicaciones. Él negó haberla tocado, e inclusive se arrodilló para que le creyera. Pero la mujer no le dio crédito. “Ella nunca me ha mentido. Me cuentan todo mis hijos”, expresó la denunciante, respaldando a su hija.

La Justicia le impuso al sospechoso una restricción para acercarse a la nena y a su familia. Aunque no volvió a tener contacto con ella, él siguió viviendo frente a la casa de la denunciante, e inclusive solía cruzarse, para buscar a los hermanos de ella.

Finalmente, el 28 de febrero pasado, efectivos de la División Inteligencia Criminal lo detuvieron y pusieron a disposición de la jueza, que lo indagó ese mismo día.

Ante la psicóloga Analía Ávalos, que le tomó declaración en la Cámara Gesell del Poder Judicial, la menor hizo un relato que coincidió con lo que su mamá ya había asentado en la denuncia. Le costó ponerle palabras a lo ocurrido, indicó la profesional. Pero con muñecos que la representaban a ella y al acusado, la chiquita explicó paso a paso qué acciones había desplegado el vecino sobre ella, cómo y en qué partes la había tocado.

En su informe, primero, y cuando fue citada a declarar en el juzgado, después, la profesional confirmó que la niña presentaba signos compatibles con abuso y dijo que no había indicios de fabulación.

A su vez, la magistrado refirió en el fallo que las conclusiones de Ávalos “guardan correlación con lo evaluado por la psicóloga Sandra Pérez (de la Comisaría del Menor) con motivo de la intervención inicial”, para darle contención a la menor. “A la luz de lo anterior deviene inexorable otorgarle pleno respaldo a los dichos de la víctima”, destacó la jueza.