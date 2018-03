Lautaro Martínez dijo que lloró cuando se enteró de su convocatoria

El delantero de Racing, Lautaro Martínez, aseguró hoy se emocionó y hasta lloró al enterarse de la convocatoria a la Selección argentina por parte del entrenador Jorge Sampaoli, dado que recordó lo "mucho" que sufrió en su niñez.

"Se me cayó alguna lágrima, porque sufrí mucho y desde chico participé en el Sub 20 y es una gran emoción ponerse la camiseta de la Selección argentina y se me pone la piel de gallina de solo pensarlo", explicó en la conferencia de prensa tras el entrenamiento de Racing.

El joven de 20 años y oriundo de Bahía Blanca es uno de los cinco convocados del fútbol local que se sumará a la lista de jugadores que Sampaoli llevará a la gira europea y que contempla partidos ante España e Italia.

"Realmente, es una locura, y jamás pensé en todo esto. De chico sufrí mucho, viví en la pensión, me quería volver porque era muy duro. Paso a paso trabajé y llegué de grande y las cosas me pasaron muy rápido y todo esto hay que disfrutarlo, porque se vive de manera intensa".

Martínez, goleador de la "Academia" en el actual torneo de la Superliga con 9 tantos, reconoció que es "consciente de que trabajo para esto, estoy muy feliz por esta primera convocatoria y quiero disfrutar y aprovechar las oportunidades y si se dan, es porque el trabajo está bien hecho".

Ante la lesión del delantero del Manchester City Sergio "Kun" Agüero, y sin otro convocado en su reemplazo, Martínez tiene altas chances de ser titular en alguno de los dos partidos, junto a Gonzalo Higuaín.

Sin embargo, Martínez indicó que no piensa en eso "sino en ir y aportar lo que pueda servirle al equipo y lo que me pida el técnico".

Martínez dijo que lo "conmueve" el hecho de pensar que fue elegido por sobre nombres como Paulo Dybala (Juventus) y Mauro Icardi (Inter), ambos goleadores de la liga italiana, y hasta se sinceró al señalar que "sorprende que no estén en la lista pero es una decisión del técnico, y también me enorgullece por saber que estoy convocado".

Al ser consultado sobre la presencia de Higuaín en la lista de Sampaoli, el atacante de Racing indicó que "es incréible que lo hayan cuestionado a un goleador como Higuaín. Aporta mucho al equipo y es un gran delantero y lo viene demostrando en el club que juega".

La intención del bahiense es "disfrutar el momento, conocer el grupo, escuchar y aprender de los pequeños detalles, y para el Mundial aún hay tiempo".

"La exigencia que tengo, dentro y fuera de la cancha, es lo que me hace mejorar", afirmó Martínez al recordar que luego de los tres goles que le convirtió a Vélez por la Superliga (4-2) se fue disconforme con su actuación.

