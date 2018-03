Estudiantes: la mala pata de Aguirre

Santiago Aguirre ingresó a los 44' del segundo tiempo en el partido que Estudiantes le ganó 1-0 a Juventud de Gualeguaychú. En la primera pelota que tocó, encaró, le ganó en velocidad a su marcador de turno, frenó como queriendo enganchar y cuando quiso retomar la carrera sintió un dolor en la rodilla izquierda, tiró el centro y se quedó en el suelo tomándose la pierna. Ayer, le hicieron una resonancia y los primeros indicios apuntan a un esguince de rodilla. Hoy van a estar los resultados definitivos, porque como la zona estaba inflamada no se pudo ver con precisión.

"Al principio me asusté. Quería pisar y no tenía fuerza, pero después cuando pude pisar firme y caminar me tranquilicé, ahí me di cuenta que no había nada roto. Estoy con una férula y haciendo reposo, pero mañana (por hoy) voy a comenzar con kinesio para apurar la vuelta", dijo el delantero.

Estará inactivo tres semanas. Faltará a tres o cuatro citas y después se pondrá a disposición del cuerpo técnico para poner su granito de arena en esta lucha de permanecer en la categoría.

Después de la tormenta salió el sol. Santi sabe que fue una desgracia con suerte. Pudo ser peor. "Ahora estoy más tranquilo. Tratando de descansar. De despejar la cabeza y ponerme las pilas para volver cuanto antes. Las cosas por algo pasan. Ahora hay que enfocarse en la recuperación", sentenció.

A la hora de hablar de lo futbolístico, el delantero dijo que el equipo, una vez más, demostró que juega bien al fútbol. "Intentamos siempre. Fuimos dominadores de principio a fin. No nos patearon al arco. El resultado no refleja lo que pasó en la cancha. Merecimos ganar por una diferencia más abultada. Y lo más importante es que Mati (Conti) hizo el gol, no había podido anotar este año. Esto será una inyección de ánimo para ganar confianza", dijo Aguirre.

El santafesino ya se olvidó de lo que pasó y alimenta su sueño de que el "Verde" se quede.