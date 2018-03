Advierten por el posible despido de docentes en la UNViMe

Dicen que los llamaron por teléfono para comunicarles que el 31 vence su contrato laboral.

Entre 70 y 80 profesores de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) están presos de la incertidumbre y el desconcierto. Desde hace varios días, los secretarios generales del Sindicato de Docentes Universitarios de la Provincia de San Luis (Sindup) y de la Asociación de Docentes e Investigadores (ADOI) alertaron por la estabilidad laboral en la institución debido a que los han llamado por teléfono para comunicarles que el contrato vence el próximo 31.

"La semana pasada nos enteramos que, de manera verbal, estarían dejando sin trabajo a compañeros protegidos e incluidos en la paritaria firmada por los dos rectores anteriores (Roberto Schwartz y Jorge Olguín). Esto involucra a 80 docentes. Es muy complejo porque es un marco irregular, no lo han hecho de manera formal, son llamados por el secretario de Planeamiento, Carlos Aostri, y les dicen que se van a quedar sin trabajo a fines de marzo. Es básicamente la violación de una norma legal como es el convenio colectivo de trabajo y los acuerdos paritarios", manifestó Guillermo Zanón, de ADOI.

El ingeniero se refiere al acuerdo firmado el 1º de marzo del año pasado y que dice que aquellos profesores que al 31 de diciembre de 2016 tuvieran una antigüedad menor a 2 años no podrá modificarse su situación de revista hasta que tengan su concurso cerrado de regularización.

"Presentamos notas con abogados, pedimos audiencias, hicimos presentaciones en el Ministerio de Trabajo pero no respondieron nada, te llevan al quiebre. Lo más importante es que no se está respetando la paritaria ni los acuerdos anteriores, no sólo con Schwartz sino que antes con Olguín empezamos la paritaria de los concursos cerrados. No es una cuestión partidaria sino de política universitaria que nos ha costado muchísimo", sostuvo Diego Saber, de Sindup.

La planta docente alcanza los 250 profesionales, aproximadamente, de los cuales sólo 100 han accedido al cargo por concurso, tal como lo establece la Ley de Educación Superior.

Saber también señaló que hay algunos que han querido conocer los días y horarios de sus clases, pero se los han negado. "Quieren presentarse a trabajar y no tienen el lugar. Ellos han dejado de hacer cosas para ponerse a disposición de la universidad. Primero se frenó la normalización, luego los trabajos de investigación y extensión, que son dos sentidos de la institución, disminuyó la currícula de inscriptos y ahora la vacían de docentes, pero por otro lado llaman a ocupar 120 cargos en la docencia. Tenemos que pelear para que ningún docente pierda el trabajo, para que los alumnos no pierdan clases y la universidad sea confiable", enfatizó.

La convocatoria a la que refiere Saber concluye hoy a las 15. El llamado se hizo por el sitio web de la UNViMe. Piden como requisito que llenen un formulario y adjuntar el currículum vitae, sin especificaciones de que deberá concursarse para el cargo.