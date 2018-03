Maju Lozano sacó del aire a Malena Pichot tras varias bromas obsenas

Malena Pichot fue invitada al programa que conduce Maju Lozano “Todas las tardes”. La propuesta invitaba a la activista feminista a hablar sobre la violencia y la mujer a raíz de las peleas que protagonizó con varias figuras de la televisión y de la denuncia de acoso de Calu Rivero hacia Juan Darhés.

En medio del móvil, Lozano se sintió incómoda por la bromas obscenas de la actriz y la sacó del aire.

“Bueno Male, te agradezco. Terminamos porque se hace difícil", cerró el móvil Maju. Sorprendida Malena le dijo: "¿Ya me cortan?". "Si, porque hay un tono de soberbia que no me hace sentir cómoda. Con todo el respeto del mundo te lo digo. Disculpas", le aclaró Maju.

"Se enojó Maju. Te pido perdón Maju, lamento que te enojes. La verdad no escucho nada", dijo Pichot.

"No me enojo, me incomoda. Te juro por Dios que me incomoda. Te mando un beso grande y perdón", le aclaró Lozano.

Mientras Malena hablaba sus compañeros le hacían bromas detrás de cámara. En un momento Malena aclaró: "Perdón, me están mostrando el culo acá todos mis compañeros y es difícil hablar".

Luego del móvil Lozano remarcó: "Yo no quiero censurar. Pero a mí la falta de respeto me sobrepasa. Chicanea, boludea, pasa un pibe con el pito parado atrás, se tiran almohadones...".

Y remarcó: "Me generó incomodidad. Cuando uno se sienta y da un móvil es porque está bien predispuesta. Celebro y apoyo todo lo que hace por el feminismo y lo que defiende, pero sentí que estaba faltando el respeto".

"Nosotros trabajamos muy en serio, nos rompemos el lomo y queremos hace las cosas en serio. No tengo nada en contra de Male, pero no me gusta que me tomen el pelo", remató la conductora.