Hay más de 20 mil adjudicatarios que adeudan diez o más cuotas

La secretaria de la Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, reveló que suspendieron más de 20.000 cuentas de casas que adeudan más de 10 cuotas de todos los planes construidos hasta el momento. Además de esa masa de gente, hay 7.280 que las habitan pero no son los titulares, ya sea porque la adquirieron por un poder, un boleto de compra/venta o una cesión, o que viven en la casa y el adjudicatario es un familiar que ya no reside ahí o murió. "Todos esos casos llevan un análisis y una solución particular. Tenemos que evaluarlos uno por uno y sobre eso trabajamos desde diciembre del año pasado", manifestó Gatto.

Explicó que tanto el plan de regularización de la deuda como el del título de las propiedades, tienen una "incidencia en lo que va a pasar con el último llamado a solicitud de inscripción -para los nuevos planes de viviendas que se realizó entre setiembre y octubre del año pasado-. Hay que ordenar todo esto porque eso tendrá impacto directo en cuáles son los números reales definitivos de solicitudes", dijo y remarcó que en ese universo también están aquellos que no son dueños de la casa donde viven y se anotaron "por las dudas" en el último llamado.

Resaltó que desde diciembre están trabajando en las solicitudes de inscripción que se presentaron. "El primer elemento excluyente es si han tenido una casa social o si tienen otra casa. Eso lo estamos realizando con un equipo uno por uno, y hay muchas solicitudes de gente que nació en otras provincias y que tienen sus 10 años de residencia en San Luis y pedimos sus registros a esas provincias. Sólo recibimos respuesta de San Juan y de Mendoza, pero aún quedan más. Si no tenemos respuesta en el tiempo que tenemos estipulado, tendremos que pedirles a los inscriptos que hagan el trámite personalmente, aunque era el paso que les queríamos evitar", detalló sobre los informes de propiedad en otras ciudades.

Además aseguró que "este año tenemos planificado un trabajo que va a tomar su tiempo, vamos a visitar todas las viviendas sociales y también a los que hicieron la solicitud. Esto para nosotros es el mejor indicador de la realidad, más que los papeles que puedan presentar. Creo que la mejor manera de tomar una decisión es conocer la realidad de la familia. Vamos a ir y a trabajar en la calle, conocer y hacer las verificaciones".

Esto será el trabajo de depuración de las solicitudes, para ver quiénes realmente están en condiciones de acceder al plan de viviendas. Aunque no pudo precisar el tiempo que tardarán en saber quiénes quedarán como inscriptos, manifestó que podrían tener un primer listado para finales de este año. Tampoco pudo dar un número exacto de solicitudes, ya que algunos están inscriptos dos veces, por ejemplo un padre con sus hijos y a la vez una madre con los mismos chicos. "Esos casos los tenemos que evaluar para ver bien con cuál de los dos viven los niños", expresó y remarcó que "primero hay que terminar con la regularización de las viviendas que se adeudan y de los títulos, luego se hará la depuración del listado de solicitudes, eso se va a ir haciendo prácticamente solo porque también la realidad de la gente cambia. Por ahí cuando se inscribieron no tenía casa y luego tuvieron la suerte de recibir una herencia, por ejemplo".

Plan extraordinario

El Plan Extraordinario de Refinanciación de Cuotas de Viviendas Sociales, comenzó el lunes y hay tiempo de adherirse hasta el 30 de noviembre. La financiación -que abarca todos los planes desarrollados en las últimas décadas- surgió a través de la Ley de Viviendas y apunta a aquellos que deben 10 o más cuotas.

En primer lugar ofrece un pago contado, con un descuento del 15% sobre los intereses, para los adjudicatarios que opten por la cancelación total de la deuda.

La resolución también invita a adherirse a un pago en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La última oferta establece 12 pagos mensuales, iguales y consecutivos. En este caso con un interés por financiación con una tasa del 1,5% mensual. El trámite deberá iniciarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) con el DNI y número de inscripto.

"La firma del plan no implica que ya está adherido. Cuando vas a Rentas te dan la boleta para pagar según la opción elegida. Los vencimientos son los días 10 de cada mes. En el momento en que se paga la primer boleta comienza efectivamente la adhesión al plan, y la falta de pago hace que se pierda el derecho al refinanciamiento", advirtió Gatto.