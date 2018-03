Adiós al humor: murió Emilio Disi

El actor Emilio Disi, de una extensa trayectoria en cine y televisión, falleció a los 75 años luego de luchar contra un cáncer de pulmón. Murió en el Instituto Fleming del barrio porteño de Belgrano.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Emilio, un amigo, un actor popular", confirmó la triste noticia la cuenta de Twitter de Multiteatro.

La enfermedad fue detectada a fines de 2017, luego de hacerle una serie de chequeos médicos debido a que sufría neumonía. Los médicos le descubrieron un tumor maligno sin metástasis, por lo que a partir de ese momento comenzó con el tratamiento de quimioterapia. Desde entonces su cuadro fue empeorando, a tal punto que a principios de febrero fue internando en terapia intensiva en el Fleming, por un cuadro de síndrome confusional hiperactivo.

Disi vino muchas veces a San Luis de la mano del teatro. En julio del año pasado había visitado la provincia por última vez con la obra "Sálvese quien pueda”. Participó de una función en el teatro Molino Fénix en Villa Mercedes, el 7 de julio, y otra en la sala Hugo del Carril en San Luis, el 8. Disi compartió escenario con Florencia de la V, Federico Bal, Sebastián Almada, Osvaldo Laport, Ailén Bechara, Celeste Muriega y Macarena Rinaldi.

Vida y obra

Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal el 2 de enero de 1943 bajo el nombre de Emilio Roberto Parada, era hijo de los españoles José Luis Parada y Pura Yáñez, empleado municipal él y modista ella. Desde muy joven se sintió atraído por las luces de los escenarios, a los que accedía gracias a que su hermano mayor, Pepe Parada, promotor y productor de espectáculos de revista, fallecido en 2003.

Hizo sus primeras armas en "Don Gil de las calzas verdes", de Tirso de Molina, "Stéfano", de Armando Discépolo, y "El discípulo del diablo", de Georges Bernard Shaw, con dirección de Carlos Gorostiza. Ya famoso, en 1991 fue relator del cuento sinfónico para niños "Pedro y el lobo", de Serguei Prokófiev, en el Teatro Colón.

Si bien el público lo catalogó siempre como actor cómico con tendencia a lo popular -muchas veces en sociedad tanto en televisión como en teatro con quien fue su esposa durante 18 años, Dorys del Valle-, Disi sorprendió con algún trabajo fuera de su registro, como el extraviado mafioso que está a punto de violar a Andrea Tenuta en "La búsqueda", el filme de Juan Carlos Desanzo rodado en 1985.

Su carrera en el cine comenzó a sus 25 años, cuando hizo un papel secundario en "Humo de marihuana", de Lucas Demare; siguió con "Somos los mejores", de Federico Padilla; y remató en 1969, cuando acompañó a Leonardo Favio y Susana Giménez en la musical "Fuiste mía un verano", dirigida por Edy Calcagno.

Luego de "El telo y la tele" (1985), de Hugo Sofovich, llegó la saga comenzada con "Los bañeros más locos del mundo" (1987), junto a un elenco variopinto integrado por Berugo Carámbula y Gino Renni, entre otros, seguida por "Bañeros II, la playa loca" (1989), donde se agregó Guillermo Francella, y continuada años después por "Bañeros III, todopoderosos" (2006) y "Bañeros 4: Los rompeolas" (2014), ambas con elencos surgidos de las huestes de Marcelo Tinelli.

En la vorágine de producir películas con base en éxitos televisivos, los productores lo incluyeron en ""Brigada explosiva" y "Brigada explosiva contra los ninjas" (ambas de 1986) y "Brigada explosiva, misión pirata" (2007),

Y en títulos referidos a éxitos extranjeros y con guiones imposibles, como "Los matamonstruos en la mansión del terror" (1987), "Los pilotos más locos del mundo" y "Las locuras del Estraterrestre" (ambas de 1988), "Los extermineitors" (1989), y "Extermineitors II, la venganza del dragón" (1990), salvados en boletería sólo por Disi y sus compañeros de elenco.

Su filmografía continuó con trabajos un poco más refinados en "Todas las azafatas van al cielo" (2001), de Daniel Burman; "La pelea de mi vida" (2012), del director televisivo Jorge Nisco; "Fermín" (2013), con Héctor Alterio y Gastón Pauls; "Dulces noches de Buenos Aires" (2014), de Carlos F. Borcosque (h); el documental "Ulises, un alma desbordada" (2014), de Edy Calcagno; la fuera de época "Locos sueltos en el zoo" (2015), de Luis Barros; y "Soy tu karma" (2017), con Florencia Peña y Liz Solari.

En TV compuso una exitosa pareja junto a Dorys del Valle, con quienes protagonizaron decenas de comedia y programas al estilo Los Campanelli; acompañó varios años a Susana Giménez en su sketch "Susana Spadafucile"; brilló en la tira cómica "Stress", libretada por Juan Carlos Mesa, en las ediciones de la citada "Brigada cola", con Fernando Lúpiz, en la poco delicada "Rompeportones" y en la serie cómico-musical "Los únicos".

Hincha de Racing

Emilio era un reconocido hincha de Racing, pasión que heredó de su padre y compartía con su hermano Pepe Parada.

"La primera foto que tengo de mi vida es en el carnet de Racing", dijo Disi en un reportaje con la página oficial de Racing en 2016.

Asiduo asistente al Cilindro de Avellaneda, con su padre y hermano solían ir al costado de la popular, debajo de las cabinas de transmisión que dan a la platea.

Con el correr de los años, el cómico de películas como "Los bañeros locos" comenzó a ir con amigos y llegó a presenciar la final de la Copa Intercontinental en Montevideo, en la que Racing se consagró campeón del mundo tras vencer por 1 a 0 al Celtic escocés.

"El gol del Chango (Cárdenas) me tranquilizó y los festejos fueron impresionantes. No me los olvido más", recordaba el actor.

Dentro de sus recuerdos de la Academia, Disi siempre mencionaba a Luis Federico Sacchi, al "Bocha" Humberto Maschio y al "Coco" Alfio Basile como sus ídolos, aunque esto, dijo, fue cambiando a lo largo de su vida.

"Racing lamenta profundamente la muerte de Emilio Disi, reconocido hincha de la Academia, le envía sinceras condolencias a sus seres queridos y amigos en este momento de enorme tristeza", comunicó el club a través de su cuenta de Twitter.