Al menos seis muertos por el derrumbe de un puente peatonal en Miami

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas al derrumbarse en Miami un puente para peatones que conectaba el paso con la zona donde está ubicada la Universidad Internacional de Florida (FIU), informaron este jueves medios locales.

La agencia italiana ANSA consignó que son al menos seis los muertos, pero se teme que el número pueda aumentar.

El puente se desplomó por causas desconocidas sobre la conocida Calle Ocho a la altura de la Avenida 109 y medios locales que citan a la policía aseguraron que hay "varios muertos", reportó la agencia EFE.

Asimismo, el Departamento de Bomberos indicó que hay "múltiples pacientes heridos".

Imágenes transmitidas por la televisión muestran una gran sección del puente derrumbado atravesado sobre esa calle y con varios vehículos atrapados debajo de la estructura.

