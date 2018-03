Eduardo Schmidt: "El humor surge con la ironía"

Con el humor que lo caracteriza, el cantante Eduardo Schmidt -ex integrante de "Árbol"- llega hoy (jueves) a la provincia para presentar un espectáculo renovado. A partir de las 23:30 en el bar "All Right" cantará todos sus temas y el repertorio que dejó junto con la banda que conquistó a más de un adolescente. Antes, dialogó con Etc. y confirmó estar ansioso por emprender este nuevo show con una faceta diferente.

—¿Éste tiene más power?

—Sí, pero se lo recontrabanca: es un chabón con una guitarra una hora y media al palo y eso está bueno, es atractivo. Este año quería mostrar esto.

—¿Cómo es esa vuelta en la que están los fans de "Árbol" y ahora los de tu carrera solista?

—Justamente viajo mucho porque al ser independiente no sueno en las radios ni tengo una prensa de que está todo el mundo expectante. Hay que ir y volver para que la gente corra la voz. Siento que es el primer paso para volver una o dos veces por año y armar el público de nuevo.

—Además está el contacto cercano en el bar, de verse cara a cara, y te encontrás con generaciones de 40 y con chicos de veinte. ¿Te gusta eso?

—Por alguna razón hace treinta años que hago esto y siempre pasó así. Hay adolescentes, nenes de seis años muy fanáticos y que los llevan a los padres obligados (risas). También hay gente mayor. Tiene que ver con las canciones, un poco hacerlas más en función a la carrera. El papá me vio con "Árbol" y el hijo es fanático mío, que sabe que tenía una banda pero el foco de sus canciones está en mi carrera actual.

—¿No son muy chicos esos fans?

—A mí también me llama la atención pero tiene que ver con las letras, porque me lleva mucho trabajo hacerlas. Trato de evitar las palabras muy rebuscadas, hablo en un lenguaje coloquial y eso es muy difícil, por lo menos a mí me cuesta mucho pero quiero mantener el mensaje.

—¿Qué rescatás de dar mensajes con humor?

—El humor surge mucho con la ironía, que es más ácido, creo que, para mí, no haciéndolo sino disfrutándolo: es sanador. Por lo general estamos ocupados, muchas veces angustiados y la risa libera todo eso. Es lo que siento, no soy ningún "new age", es lo que me pasa en el cuerpo y poder contribuir a eso está bueno.

—¿El público también lo siente?

—Los descomprime. No me gustan esos shows donde la gente está medio acartonada. Me gusta que la gente participe y en eso la risa es muy importantes y se transforman en un relajante natural. La ironía muchas veces es un gran arma para denunciar cosas. Cuando hablás de algo fuerte, desde la ironía se escucha más el mensaje, aún de cosas que el otro no tiene tantas ganas de escuchar, se las banca más hechas con humor y con ironía y de una forma directa.

—Y del otro lado ¿en qué temas hablas en serio?

—Hago canciones muy tristes. En el último disco está “Cemento” (NdR: antiguo local en Buenos Aires donde tocaron las mejores bandas de rock). Al tener esa nostalgia es muy gracioso que te pueda hacer reír que "la rubia tarada ahora es abuela", ese tipo de contraste, pero en el fondo hay una nostalgia que te puede hacer llorar. De hecho, cuando la toco veo a mucha gente llorar porque todos conocían Cemento. Y de tristeza está “Navidad”, que compuse porque mi familia emigró del país hace 20 años y hablar de la soledad y cantarlo es muy difícil.

—¿Qué sentís cuando transmitís esos sentimientos?

—Cuando doy shows donde la gente escucha atentamente, hay emociones muy vivas. Para mí siempre fue muy ideológico, desde la época de "Árbol" hasta hoy. Si en el mismo show o en un mismo disco llorás y te reís siento que yo, desde el lugar de hacer las canciones y como artista, consigo el objetivo. Es emocionante.