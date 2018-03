"Todos tenemos dramas, es hora que dejen de suceder"

La cantante Julia Zenko vuelve a la ciudad con “Nosotras”, su nuevo disco. Una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina se presentará hoy a las 21:30 en el Auditorio Mauricio López.

Zenko estrenará los temas de compositoras amigas y de algunas pendientes, además interpretará clásicos de su temario melódico, folclórico y tangos. “El concierto va a tener canciones del nuevo disco pero también voy a abordar otras de mi repertorio: soy una cantante ecléctica”.

—¿Y cómo te sentís al ir por varios géneros, te gusta ese juego de tener distintas canciones?

—Sí, me gusta, me siento cómoda, tengo que cambiar. Hacer siempre lo mismo o cantar un solo género como intérprete me limitaría. Siempre fue así, desde el primer disco, allá por el año 83. Nunca me molestó ni me limitaron los diferentes géneros musicales, soy porteña, nací en Buenos Aires, me gusta el tango, lo escuché desde muy chica pero también escuché a Mercedes Sosa, a Víctor Heredia, al trío Los Panchos, música brasilera: soy el resultado de todo lo que se oía en mi casa en mi infancia.

—¿Qué respuesta esperás del público local?

—La mejor. Voy con un nuevo disco y en cada presentación están las expectativas con el público y la aceptación. Hasta ahora el repertorio, el criterio y el concepto fue bien aceptado porque tiene que ver con compositoras mujeres argentinas en un contexto de temática de mujeres que expresan todo su sentir y su pensamiento a través de músicas y canciones.

—¿Cómo te complementaste con ellas?

—Yo no soy compositora entonces trato de encontrar en los demás las palabras y las melodías que encajan con mis pensamientos, mis caminos y filosofías de vida.

—De las que participan ¿con cuál tenías ganas de colaborar y no se pudo?

—Hubo algunas con las que siempre colaboro, como Laura Ros, que la iba a ver a los shows y escuchaba sus discos, siempre quise hacer cosas de ella. O Marilina Ross, que más allá de ser amiga la admiro desde hace tiempo, tengo y conozco su repertorio, sus canciones y grabé una canción hermosa. Traté de elegir compositoras que ya había cantado, como Eladia Blázquez, María Elena Walsh y Teresa Parodi, pero nunca había cantado a Fabiana Cantilo y a Hilda Lizarazu y fue un desafío muy hermoso para mí y estoy muy feliz de haberlo hecho. Me di unos gustos muy interesantes y por supuesto quedaron afuera otras, por ejemplo con Patricia Sosa no nos dio el tiempo para que me escriba una.

—Es inevitable ver que hay un concepto femenino que engloba a todo el trabajo.

—Sí. Este disco salió el año pasado en el mes de la mujer, precisamente y tanto con Lito Vitale y Fernando Pili -que hizo posible la grabación- teníamos esa idea, poner en valor el pensamiento femenino a través de la música y del arte, expresar todos nuestros pensamientos y nuestras necesidades. Espero que llegue a buen puerto todo este movimiento maravilloso que estamos teniendo, que no se vayan por las ramas con temas que tienen que ver con políticas buscando el apoyo de la gente y después que quede en nada: que se cumpla con todo lo que estamos pidiendo. Apoyo este movimiento, estoy de acuerdo con todo lo que se pide ¡lo pido yo también! Todos hemos tenido historias cercanas, personales, con dramas, con historias tristes, que ya es hora que dejen de suceder.

—¿Cómo estás viendo y cuál es tu modo de sumarte en la lucha, tanto en la difusión y promoción de lo que es Ni Una Menos?

—Estamos viviendo un momento, como dicen muchos, que es histórico, con nuestras voces que se empiezan a oír, estos gritos encerrados que teníamos y que por suerte nos fuimos sacando la venda que teníamos y podemos expresarnos libremente. Falta un montón para equiparar y para tener los mismos derechos que todos pero me hace muy bien todo este camino que estamos recorriendo.

—¿Y vamos avanzando?

—Y sí, por lo menos se puede empezar a hablar y el tema está en todos lados, eso me hace muy, muy feliz.

—Y más feliz te pone salir de gira.

—Me hace muy bien girar por el país, Viajar dentro de mi país y conectarme con la gente que vive lejos de Buenos Aires y poder llevarles lo que hago, el trabajo, la música, las canciones y bueno, ahí estoy, con la adrenalina a full.



NOSOTRAS

Julia Zenko

Día: viernes 16

Hora: 21:30

Lugar: Auditorio Mauricio López, UNSL

Entradas: 300 pesos. Anticipadas a 250 en la UNSL y en Al Picoteo.