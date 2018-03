Por los desagües de Lafinur, cortarán en tramos el tránsito

La Municipalidad de San Luis dio por iniciada la obra de desagües pluviales de avenida Lafinur esta semana y detalló que por un año, en tramos, cortará el tránsito en una de las arterias principales de la ciudad, a partir de mediados de abril. En conferencia de prensa, el secretario de Servicios Públicos Ramón Zarrabeitia acompañado de Pablo Turelli, el inspector municipal de la obra y Alberto Carranza, el presidente de Premoldeados San Luis SA -la empresa adjudicataria-, dieron detalles de la obra, que se extenderá por 12 meses y que abarcará desde la esquina con Bolivar hasta el río San Luis. El costo será de 79.384.000 de pesos y será financiada exclusivamente con aportes nacionales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El secretario de Servicios Públicos admitió lo accidentada que fue la construcción de los desagües de avenida Perón (Ver: "El dolor de...") y sobre cómo se verá afectada la circulación, indicó que "la idea es hacerlo por el carril central, de modo tal de dejar las dos colectoras de avenida Lafinur para la actividad comercial y la circulación de vehículos". Además aclaró que "de todos modos hay circulación de bocacalles y para eso se va informar previamente, cuando se van a producir (los cortes)". Sobre posibles causas de atraso como las lluvias dijo que dentro del plazo está previsto un tiempo de "una lluvia de estación" y que en el caso de precipitaciones mayores "se consideran los días en que la obra puede atrasarse".

El comienzo formal de la obra fue el jueves, cuando se firmó el acta de inicio, con la presencia de, además del Municipio y la empresa, José González, un representante de la subsecretaria de Nación. Este primer mes la empresa comenzará con los estudios de rigor. "Le pedimos a todas las empresas, a SerBa, Edesal y de fibra óptica sus planos, para corroborar y no tener contratiempos. Hay por ejemplo un caño de gas en una de las estaciones de servicio. El lunes veremos las cámaras de cloacas", adelantó Carranza, quien dijo que calcula que de veinte a treinta días comenzarían los cortes de calle.

"Es un proyecto constructivo, que va a demorar aproximadamente treinta días. Empieza con trabajos importantes como cateos, determinación de posiciones concretas de las interferencias que se deban saltar y una serie de documentación técnica para que se pueda avanzar con el ritmo previsto durante los 12 meses", agregó Zabarreitia.

El funcionario describió a grandes rasgos en que consistirán los desagües. El conducto iniciará su trazado en Tomás Jofré y Falucho. A partir de ahí se extenderá hasta Bolivar y de ésta a Lafinur, con destino final en el río San Luis. Desde la Bolivar hasta Balcarce el desagüe será un canal cerrado, de hormigón, rectangular. Luego de Balcarce hasta el río esta previsto la construcción de un túnel similar al que se hizo en avenida Perón. "En el primer tramo se hará una zanja y se construirá el hormigón. En cambio en el segundo se excavará", detalló.

El ingeniero además aprovechó de aclarar que la Municipalidad no financiará en ningún sentido la obra. "El Municipio se encarga de la contratación y de la inspección. No ve un peso. La empresa presenta certificados de inspección, la inspección lo aprueba y corrige, se eleva a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y ella es la encargada de pagarle directamente a la empresa", remarcó. Premoldeados obtuvo la licitación a 79 millones de pesos cuando el monto inicial era de 86 millones. Y tiene como antecedente ser una de las empresas constructoras de la nueva planta de cloacas de la ciudad.

El funcionario municipal se mostró optimista por la construcción. "El 15 de marzo de 2019, Dios mediante, tendremos desagües que beneficiarán a 40 mil personas del oeste de la ciudad", aseguró, aunque los antecedentes de la gestión Ponce prueben que los plazos pueden ser bastante extensos.