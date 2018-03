Seis jóvenes empresarios recibieron un premio de CAME

Seis empresarios de San Luis recibieron el viernes la mención de honor que les entregó la división Joven de la Cámara de Comercio (CAME) por haberse destacado en los rubros Innovación y Diseño, Promoción del Oficio, Impacto Social, Desarrollo Productivo Regional, Proyección Internacional y Relevo Generacional. Esta fue la tercera edición del certamen donde participaron más de 30 emprendimientos de toda la provincia y en abril competirán en las mismas categorías con otros noveles empresarios de todo el país.

Los ganadores fueron Lucas Ojeda (San Luis Vip, revista digital), Diego Corbino (NN Estudio de animación), Ernesto Delgado (Frida, salón de belleza), Mario Silva Ortega (Kerze fábrica de cerveza artesanal), Natacha Sadler (Cerámicos y Sanitarios de San Luis) y Lucas Gutiérrez (Aqua Sativa, cultivos hidropónicos). Pero además, el salón de belleza Frida obtuvo el reconocimiento como el más votado en las redes sociales.

Emanuel López, presidente de la CAME Joven San Luis, comentó que “esta fue la mejor de las tres ediciones porque hubo más de 30 empresas de toda la provincia y logramos que se inscribieran de Tilisarao, Merlo y de Villa Mercedes, que en las anteriores no estuvieron”. Y destacó que “los ganadores participarán ahora del certamen nacional que organiza la CAME Joven y que este año se realizará en el Senado de la Nación. Esto demuestra la importancia que tiene el premio para todos los empresarios jóvenes del país. Y lo más importante es que el premio alcanza una difusión tan grande a nivel nacional que es lo que realmente beneficia a los participantes, porque alcanzan un renombre que si tuvieran que hacerlo por su cuenta les sería muy difícil”.

López recordó que el año pasado fue la primera vez que los emprendedores puntanos participaron del premio nacional, aunque en esa oportunidad fue en la Cámara de Diputados. El dirigente comentó que “esta mención les permite proyectarse y posicionarse en el mercado nacional, pero también los ayuda a capacitarse. En la CAME velamos por todos esos objetivos y cuidamos los intereses de nuestros más de 100 asociados para que puedan estar a la vanguardia”. Dijo que esa organización se creó hace dos años a nivel local y que ahora abrirán una oficina en Merlo y ya trabajan para que en Villa Mercedes se retome.

Sobre las nuevas Pymes locales dijo que “se destacan en todos los rubros y muchos de ellos lo hacen cada año por capacitarse y vincularse con instituciones públicas y otros emprendimientos privados, que es lo que nosotros tratamos de hacer desde la CAME. También escuchamos cuáles son sus problemas y tratamos de ayudarlos en todo lo que se pueda, que es el trabajo fundamental que nos propusimos este año”.

El comerciante y líder de CAME Joven contó que el año pasado se hizo una encuesta a nivel nacional entre 1.500 emprendedores jóvenes para saber cuál era el mayor inconveniente que enfrentaban: “El resultado arrojó que era la burocracia. La mayor queja fue el tiempo que pierden en por todos los trámites que les exigen. Por eso este año nuestro objetivo es ayudarlos para evitarles esa dificultad”.