Duplessis corre en Córdoba

Tras dos meses de preparación (corrió en el Dakar), el mercedino Martín Duplessis participará este fin de semana en el inicio del NCC Enduro en Villa del Dique, Córdoba, el cual marcará además su retorno a la actividad oficial.

“No va a ser un campeonato que siga durante todo el año, sino más bien las fechas que pueda. Me sirven muchísimo como entrenamiento”, avisó el puntano, quien adelantó que el objetivo este año siguirá siendo “correr en rally”.

La competencia, que forma parte del calendario cordobés que culminará en diciembre, está entre las más convocantes de la provincia y cuenta con una llamativa salida al estilo “Le Mans”, con los pilotos corriendo hacia las motos.

“Es una prueba difícil, que se va a desarrollar alrededor del lago. Muchos especialistas van a estar y me va a servir para ver como estoy", cuenta el ex miembro del Mec Team, quien partirá la madrugada de hoy para cerrar la inscripción.

Martín viene de realizar su última participación en el Rally Dakar 2018, que fue su tercera presencia en la carrera considerada la más dura del planeta, donde alcanzó la decimoctava posición. Las otras dos fueron en 2016 (25°) y 2017 (15°).

El cronograma

De acuerdo al programa oficial, los motores se pondrán en marcha hoy al mediodía con la primera tanda de entrenamiento de los quads (luego saldrán de 14 a 15). En tanto las motos, probarán el circuito de 13 a 14 y de 15 a 16.

En cuanto las finales, se disputarán mañana de 8 a 17 (con todas las categorías en quads y motos) y cerca de las 18 se hará la premiación a los ganadores.

El mercedino largará encolumnado en la categoría senior pro, la más atrapante y rápida de la NCC Enduro, arriba de una moto Honda CRF 450 que adquirió hace unas pocas semanas atrás.

En Villa del Dique Martín buscará alcanzar rodaje, minutos. Aunque, fiel a su estilo, se sabe de antemano que el sanluiseño intentará subirse al podio. Festejar entre los lugares de privilegio.