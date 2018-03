Las voces peronistas

"No hay motivos para estar desunidos"

José Luis Gioja, titular del PJ nacional



"Esperamos que este encuentro se multiplique. Éste es un eslabón de una cadena importante de mesas, actos y reuniones que se hacen a lo largo y ancho del país. Hay que expresarse y no tenerle miedo al debate".

"Necesitamos que estén todos, no hay motivos para estar desunidos. Y ante esta idea de que 'estamos mal, pero vamos bien', necesitamos destapar esa mentira. Solamente con un peronismo unido, con un movimiento nacional que genere una alternativa distinta, vamos a evitar caer al precipicio al que nos llevan quienes hoy gobiernan: un gobierno de ricos para ricos".

"Espero que estén todos, las puertas están abiertas".

"Estamos dando un paso grande hacia la unidad"

Jorge Taiana, ex canciller

"Las expectativas sobre este encuentro son muy buenas. Ya hicimos una inauguración que fue espectacular. Ahora vamos a trabajar en comisiones".

"Creo que estamos dando un paso grande hacia la unidad".

"El camino para vencer a Macri es unirse y tener un programa claro, alternativo a este gobierno neoliberal. Lo vamos a lograr y todos unidos vamos a vencer".

"En el trabajo de comisiones tendremos que debatir para lograr ese programa de gobierno que necesitamos para enfrentar al gobierno de Macri y sus políticas neoliberales".

"Estamos convencidos de que sólo desde la unidad podremos presentar una alternativa para volver a ser gobierno".





"Hemos dado un grito desde San Luis: no vamos a aflojar"

Axel Kicillof, diputado nacional

"Una parte ya está lograda: que hayan sido convocados acá en San Luis muchos dirigentes de todo el país, de mucho peso e importancia, para empezar a poner los mojones de un camino que va a ser largo".

"Es un camino que como bien decían todavía no tiene candidaturas, pero sí tiene muchas ganas e ideas, y sobre todo mucha vocación de defender a nuestra gente".

"El gobierno de Macri trabaja para un programa económico que no le sirve al pueblo, y para que los dirigentes no puedan expresar ese malestar, ese dolor, ese sufrimiento".

"Hemos dado un grito desde acá, desde San Luis: no vamos a aflojar y que vamos a trabajar no sólo para pararle la mano a Macri, sino para darle una alternativa electoral en el 2019".





"El mejor camino es que los opositores estemos juntos"

Agustín Rossi, diputado nacional



"Éste es un escenario de unidad que es bienvenido. Lo bueno que ha sucedido y lo que cambia respecto a los dos años anteriores es que en los distintos espacios opositores está la agenda de la unidad".

"Esto le va dando volumen a esta idea de que para ganarle a Macri, el mejor camino es que los opositores estemos juntos. No todos somos lo mismo, pero la distancia entre opositores es más corta que la distancia con el oficialismo".

"Lo peor que ha hecho Macri es agredir al pueblo, con una política que ha perjudicado al 90% del pueblo argentino".

"Ésta es una nueva puesta en escena de dirigentes y militantes políticos, que en todo el país venimos pensando que hay una alternativa dentro de la unidad".