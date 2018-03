Juventud a todo o nada

Recibirá desde las 16:30 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en búsqueda de un lugar en el Pentagonal Final. No la tiene fácil, y por eso Dechat (DT) metería toda la carne al asador.

Juventud Unida Universitario jugará esta tarde su última carta para intentar meterse al Pentagonal Final del Torneo Federal A, cuando desde las 16:30 reciba en el estadio “Mario Sebastián Diez” a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, clasificado a la Tercera Etapa del certamen.

A priori, el panorama del “Juve” pinta complicado. Es que equipo puntano debe ganar para quedar como mejor tercero (de ambas zonas) y esperar que Alvarado, ni ninguno de los equipos en igual condiciones en el grupo “B” (Unión de Sunchales y Sportivo Belgrano), sumen de a tres.

A eso, hay que agregarle que de festejar ayudaría hacerlo con una buena diferencia de goles y que enfrente se encuentra nada menos el segundo de la Zona “A”, con 14 puntos. El líder es Estudiantes de Río Cuarto con 15 unidades.

Para este encuentro trascendental el entrenador “Auriazul”, Pedro Dechat, no podrá contar con Emanuel Morello (entraría Kevin Pereyra), quien llegó a la quinta amarilla, ni con Iván Escobares, nuevamente desgarrado en la zona isquiotibial (ingresa Jesús Vera). Mientras Laureano Tombolini podría ser baja, por una contusión ósea en la rodilla derecha y una periostitis en la izquierda.

De no llegar Tombolini, el arquero titular esta tarde sería el Gonzalo “El Araña” Salgueiro.

Además, el DT mantiene en su cabeza dos dudas: la primera sería Mario Vallejo o Eber Garro en la defensa, y la segunda el ingreso de Nicolás Aguirre por Víctor Beraldi, quien actuaría como tercer delantero.

Si bien Dechat (fiel a su estilo) no lo confirmó, todo hace suponer que Juventud pararía un 4-3-3 con Salgueiro en el arco; Vallejo, Gabriel Ojeda, Emiliano Capella y Pereyra en defensa; Juan Aguirre, Alan Alcaraz y Federico Illanes en el mediocampo; y N. Aguirre, José Michelena y Vera en la delantera.

"El Lobo" feroz

Por el lado de la visita las cosas están más claras. Relajado, porque ya se encuentran clasificados al Pentagonal Final, el entrenador Marcelo Fuentes confirmó la alineación que buscará quedarse con el grupo en “El Bajo”.

“El Lobo” mostrará dos variantes respecto al equipo que viene de empatar (2-2) ante Villa Mitre como local. Ambas en el mediocampo. Lucas Fernández le dejará su lugar a Mateo Ramírez, en una decisión táctica, y Cristian Llama a Neri Espinosa, al arrastrar una antigua lesión en el isquiotibial que lo tiene a mal traer.

Con estas dos modificaciones, Gimnasia saldrá con Ezequiel Viola en el arco; Diego López, Diego Mondino, Yair Marín y Leandro Aguirre en el fondo; Espinosa, Ramírez, Agustín Briones y Leandro Becerra en el mediocampo y Patricio Cucchi con Pablo Alvarenga en la delantera.

Juventud Unida Universitario no la tendrá fácil esta tarde frente a “El Lobo”. Para entrar al pentagonal primero debe ganar y, luego esperar una serie de resultados favorables que le ayuden a alcanzar el objetivo.

En caso de quedar tercero en la zona pero no clasificar, el “Auriazul” jugará la Tercera Etapa de la Fase Reválida (dentro de tres semanas); en tanto si culmina por debajo animará desde la Segunda Etapa, alargando el camino de una nueva chance al ascenso.