Kinesiólogos evalúan suspender la atención a PAMI a partir de abril

Pami tiene un nuevo conflicto sobre la mesa, esta vez con los kinesiólogos de la provincia que operan con la mutual, y los más perjudicados volverían a ser los abuelos puntanos. Los profesionales aseguran que bajo el nuevo sistema de pago por cápita, impuesto el año pasado, están teniendo pérdidas de hasta el 75% en el bolsillo, y por eso reclaman un fuerte aumento o volver al modo prestacional, de pago por sesión. Por ahora, la obra social respondió de forma negativa, y si esto sigue así, los kinesiólogos evalúan cortar el servicio a partir de abril.

Héctor Urquiza, titular de la mutual en la provincia, reconoció el foco del conflicto, y manifestó en medios radiales: “La semana que viene nos reuniremos con los profesionales. He elevado a nivel central el reclamo para ver qué respuesta tenemos, pero hasta ahora no hay una respuesta positiva en relación a las demandas de los kinesiólogos”.

Bajo el actual sistema, según el director de PAMI cobran alrededor de cinco pesos (el profesional sostiene que es menos) por cada cápita de un “paquete” de dos mil pacientes que se le asigna a cada uno, sin importar la cantidad de sesiones que se realicen, que en general son alrededor de diez. El modo prestacional es más simple, ya que el profesional cobra la sesión, o sea que le pagan por el trabajo realizado. Este sistema fue impuesto en 2015, pero el año pasado se volvió al anterior, que se usaba durante la época menemista.

“En San Luis la cápita está alrededor de cinco pesos. Hay 2 mil cápitas por kinesiólogo. Entendemos que el valor de la cápita es bajo y desde la central están trabajando para recomponer los valores”, indicó Urquiza. Con este sistema los profesionales cobran apenas 10 mil pesos por la atención de los dos mil pacientes. Teniendo en cuenta que cada paciente tiene un promedio de 10 sesiones de kinesiología, estarían cobrando unos 50 centavos por cada sesión.

Los profesionales solicitan que, si no se puede volver al anterior sistema, por lo menos se eleve el valor de la cápita entre 20 y 25 pesos. Aseguran que lo que cobran hoy "no es un sueldo digno" y que es un sistema arcaico que no se debería usar más.

Tras haber obtenido una respuesta negativa en la primera nota enviada a las oficinas de PAMI en San Luis, en la segunda advierten de la posibilidad de suspender la atención a los afiliados. “No dieron lugar a nuestro reclamo y su respuesta la entendimos como si nos dijeran 'si no te gusta, andate', y no es así. En el momento que vivimos, no va eso. Queremos un diálogo, y ahora enviamos otra nota. Estamos esperando otra respuesta por parte de PAMI. Vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene”, dijo cauteloso un kinesiólogo de la ciudad de San Luis, que pidió reservar su identidad.

Los kinesiólogos aseguran que "no dan abasto" y que no pueden sostener los consultorios con lo que paga PAMI. Dicen que con este sistema tienen alrededor de un 75% de descuento en el monto de la ganancia y afirman que en el anterior gobierno nacional ganaban mejor.

En mayo del año pasado empezó a regir este nuevo modo de pago, y el sector en todo el país se puso en pie de guerra contra la obra social nacional. Hubo un rechazo general a la política prestacional con protestas, notas enviadas a los directivos de la mutual, y amenazas de recorte o suspensión del servicio a los afiliados.

Aseguran que hay una decena de kinesiólogos afectados por este sistema en la ciudad de San Luis y que en el sur del país aún persiste el sistema de pago por sesión.

Como ya pasó con los bioquímicos y con la atención en el Sanatorio Ramos Mejía el año pasado, la mutual que es sinónimo de jubilados y pensionados tiene un nuevo frente de conflicto que atender, y los pacientes están a la espera de una resolución positiva para ellos, que anhelan se dé esta semana.



El reclamo