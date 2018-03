Las redes elegidas por los jóvenes

Los espacios físicos que son propicios para encuentros entre personas, ya sean bares, restaurantes, plazas, etc., muchas veces están delimitados por el rango etario: en ciertos casos los jóvenes prefieren juntarse en una plaza o calle peatonal, mientras que los adultos lo hacen en bares.

¿Cómo se traslada esto a las redes sociales? Hace algunos días me encontraba con la noticia (no novedad) de que los jóvenes están abandonando la red social Facebook, migrando a diferentes espacios virtuales, entre ellos Instagram y Snapchat. Recordemos que en un principio Facebook fue utilizado en su mayoría por personas jóvenes, luego al convertirse en algo masivo fue ingresando gente de todas las edades, por lo cual en la actualidad es muy común ver a nuestros padres, tíos y abuelos compartiendo imágenes, comentando fotos y colocando “me gusta” en posteos. Esto de alguna forma produjo que los adolescentes se sintieran un poco invadidos en su espacio de socialización virtual, donde comparten su vida con sus amigos y conocidos, suben fotos y videos y actualizaciones de estados donde cuentan su vida diaria. Consulté a algunos jóvenes y me explicaron que al ver la llegada de sus familiares a Facebook fueron optando por otras redes donde mostrarse cómo son y así sentirse más liberados: “No da que mis padres o tíos vean los comentarios que mis amigos realizan en mis post,s lo que yo comento o las fotos que subo”, dicen y aseguran que pierden su intimidad y se ven inhibidos al sentirse observados. Las redes sociales más elegidas por los chicos para “escaparse” del mundo adulto son Snapchat, Instagram y Twitter, por ser menos masivas que Facebook pero también porque pueden ser un poco más complicadas en su uso, lo cual logra alejar a algunos usuarios menos experimentados. La consultora Carrier informó que más del 50% de los usuarios de Twitter y un 64% en Instagram, tienen menos de 35 años. Snapchat por su parte, logra un 42% de usuarios de entre 16 a 24 años, mientras que Facebook reconoció a través de un comunicado que en el año 2018 estiman perder unos 2 millones de usuarios con edades menores a 24 años.

Es evidente que los adolescentes quieren mantenerse lejos de los mayores en el espacio virtual donde convergen con sus pares y con el correr del tiempo Facebook seguirá perdiendo usuarios jóvenes. Veremos qué estrategia toma la empresa de Mark Zuckerberg para intentar frenar esta migración y contenerlos, quien ya mostró signos de preocupación por este fenómeno y prometió realizar diversas modificaciones.