El juez Cuello habló y tomó posición

Alfredo Cuello, el juez en lo Penal y Contravencional Nº 1, que investiga las denuncias por abusos en el colegio San Buenaventura de parte del profesor de música, brindó el viernes una conferencia de prensa y aprovechó para ponderar el trabajo del fiscal Maximiliano Bazla Cassina, desplazado a principios de febrero, y disparó contra quien tomó esa decisión, el procurador general de la provincia, Fernando Estrada. “Los que han trabajado incansablemente son la instructora, Bazla y la doctora Cortázar Furnari (defensora de Menores), el resto es todo mentira. Destacó la actuación de Bazla por trabajar incansablemente, él conoce la causa tanto como yo”, dijo. Y agregó que ambos se reu-nieron constantemente con los padres de los menores.

Aunque se despegó del pedido de indagatoria realizado por la nueva agente, Daniela Torres, también reconoció su labor. “No hablo mal de Torres, es una excelente persona y me llevo muy bien. Pero ella no ha podido conocer la causa tan bien como el resto. El llamado a indagatoria, la detención y el posterior procesamiento que hago no tiene que ver con el pedido de ella, es más yo me aparté de su pedido. Pero, bueno, pobre, ella también recibe instrucciones”, deslizó.

También dijo que se sintió “orgulloso” del Colegio de Abogados de Villa Mercedes cuando cuestionó la decisión del procurador Estrada. “Eso habla de la gravedad del hecho”, enfatizó.

Ante la difusión de algunos dibujos que habría realizado uno de los niños, Cuello refirió que "es grave, no respetan el derecho de los niños, los tratados internacionales, lo que dijo en su momento la juez de Familia, Mariana Sorondo Ovando, que no debían ventilarse los dichos de los niños, a pesar de ello hay quienes prefirieron comportarse de otra manera enarbolando la bandera de los niños. No les creo", sentenció.