Detuvieron a un joven que quiso matar otro a balazos

Adentro del arma que le secuestraron el viernes a Gonzalo Carlopio, cuando lo detuvieron en inmediaciones al Hotel Dos Venados de San Luis, había tres proyectiles. Uno tenía escrito sobre el metal dorado un nombre: Franco, reveló un investigador. Para Policía, el arrestado tenía, literalmente, una bala para Franco Vera, un joven de 26 años que había denunciado a Carlopio por haberlo atacado a tiros en la calle, hace nueve días. Y lo escrito en el plomo es, para los efectivos, un indicio más de que tenía intenciones de asesinarlo. Si no lo logró fue porque Vera consiguió ponerse a resguardo en la casa de familiares.

Carlopio, de 24 años, fue llevado ayer a la siesta por los agentes de la Investigaciones al Juzgado Penal 2, donde el juez Marcos Flores Leyes le tomó declaración indagatoria, informó el jefe de la mencionada división, comisario Roberto Molina. Al parecer, el juez ha considerado, en base a los elementos arrimados por la Policía, que la conducta del arrestado se encuadra en una figura más grave que las “Amenazas con arma de fuego”, tal era la imputación inicial. “Hoy (por ayer), le tomaron declaración indagatoria por ‘Homicidio en grado de tentativa’. Pidió una prórroga de la detención de ocho días”, contó el jefe policial.

Según la denuncia hecha por Vera, el viernes 9 de marzo cerca de las tres de la madrugada, fue sorprendido por un motociclista cuando caminaba por la avenida Presidente Perón, hacia el sur. Estaba a la altura del 500 cuando una moto roja, tipo enduro, se le arrimó. El motociclista llevaba un casco también rojo, pero pudo identificarlo. Dijo que era Carlopio.

“Aparentemente ellos se conocen de la calle. Supuestamente, el problema entre el imputado y el denunciante sería por una deuda de plata. Se habla de 500 pesos”, confió un investigador.

Vera dijo que después de decirle “Eh, Franquito”, el conductor de la moto sacó de entre sus ropas un revólver, le apuntó y le gatilló directamente a él. “El primer disparo no salió. Corrió a la casa de sus abuelos, que está a pocos metros, por calle Ayacucho, y logró entrar, para ponerse a salvo. Pero escuchó más tiros a sus espaldas”, resumió Molina.

Según comentó el comisario, hicieron denuncia ante la Policía y también en la Fiscalía de turno.

Los agentes inspeccionaron el lugar donde fue la balacera. “Vera oyó dos tiros más, después del primero. Al observar la escena, encontramos impactos de bala en la casa de unos vecinos, una pareja de ancianos que no quiso denunciar. Uno está a un metro sesenta del suelo, lo que indica que el disparo fue hacia la persona, que hubo una intención de matar. No fue al techo de la vivienda, o al aire”, consideró.

La Policía logró recuperar restos de plomo que habían quedado incrustados en la pared de los vecinos y también un proyectil que estaba en la vereda.

Después de hacer algunas averiguaciones, los efectivos de Investigaciones le solicitaron al juez la orden para allanar la casa del sospechoso, ubicada en Sauces del Chorrillo al 1300, en Juana Koslay. El magistrado dio el aval para revisar la vivienda, medida que hicieron el viernes cerca de las 17:30, en simultáneo a la detención del sospechoso.

En el domicilio de Carlopio la Policía halló y secuestró un revólver calibre 32 largo, un casco y una moto que está a nombre de él y que presenta adulteraciones, detalló el jefe policial.

Después del malogrado ataque del día 9, Carlopio habría llamado a Vera para citarlo para que se encontraran el pasado viernes cerca del hotel Dos Venados y exigirle que se pusiera al día con la deuda. La Policía recibió este dato, y le tomó una ampliación de la denuncia a Vera. “Al momento de la detención estaba armado. Tenía un revólver calibre 32 largo, con tres proyectiles”, uno de ellos con el nombre de pila del denunciante, refirió Molina.