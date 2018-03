Centurión quiso coimear a un inspector: "Yo tengo para arreglar, te puedo cubrir el mes"

Ricardo Centurión quiso coimear este martes a un inspector de tránsito que lo detuvo tras pasar dos semáforos en rojo, según se pudo observar en un video que trascendió por redes sociales.

“Vos sos el que comanda acá”, arrancó el diálogo entre el futbolista y el agente. A quien le pregunta por qué lo detiene.

El inspector le señaló que pasó dos semáforos en rojo y no se quiso hacer el test de alcoholemia, y le preguntó si tenía alguna urgencia médica.

A lo que Centurión le contestó: “ah, te hacés el chistoso. Sos más grande que yo, tenés más años que yo, no te hagás el chistoso. No tengo ninguna urgencia, sólo me tenía que ir a dormir a mi casa. Yo tengo para arreglar, yo te puedo cubrir el mes, si podemos arreglar”.

Ante la negativa del agente agregó “si es una boludez”.

El polémico jugador además de llevarse una multa se ligó la condena de la opinión pública, ya que el video con la conversación fue viralizado.