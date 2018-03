Cuatro proyectos digitales de San Luis compiten en Suiza

Fueron nominadas entre iniciativas tecnológicas de todo el mundo. Mañana buscarán consagrase en la prestigiosa Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

Con cuatro proyectos digitales realizados por iniciativa del Gobierno, San Luis participa en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (The World Summit on the Information Society - WSIS) 2018, el foro que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, del 19 al 23 de marzo. Mañana, el concurso internacional patrocinado por la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) premiará a cinco ganadores para cada una de las 18 categorías.

Los WSIS Prizes identifican y reconocen modelos e iniciativas exitosas de todo el mundo orientado a aprovechar las ventajas de las Tecnologías de la Información y Comunicación para contribuir a la aceleración del desarrollo social y económico de la comunidad, y que puedan ser replicables.

A fines de enero, 12 iniciativas locales compitieron con 500 proyectos de todo el mundo. En total se seleccionaron 90, y entre los nominados hay cuatro proyectos sanluiseños: Digitalización 3.0, Programadores 3.0, Epidemiología Panorámica y Aplicaciones para la Seguridad Ciudadana.

La propuesta de Digitalización 3.0 fue subir a Google Maps y Mi negocio, todos los comercios y servicios de San Luis. Ese proyecto se llevó a cabo a través de un acuerdo con Google. El convenio reconoce a 56 certificadores de confianza que los facilita el Gobierno de la Provincia. “Vamos a los negocios, los ayudamos a cargar su local y la verificación la hacemos nosotros con lo que evitamos la carta. Ya hemos cargado unos 4.000 negocios, y vamos a completar todas las localidades, así que este plan continúa hasta por lo menos abril", explicó la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos.

Programadores 3.0 tuvo su origen en la demanda del mundo actual. Cada vez son más los puntanos que están aprendiendo a programar. El Plan está dividido en 3 grupos: Programadores 3.0, para mayores de 18 años; MegaProgramadores, para alumnos de nivel secundario; y MiniProgramadores, para alumnos de 4º, 5º y 6º año de nivel primario.

Las apps para la Seguridad Ciudadana son un conjunto de apps desarrolladas para prevenir y combatir todo tipo violencia, y en particular la violencia de género, enfocadas en los grupos más vulnerables: niños, mujeres y adultos mayores.

En cuanto las plataformas de Epidemiologia Panorámica, realizan la vigilancia de los transmisores de enfermedades que pueden ocasionar epidemias.

“Barrio sin Dengue” monitorea la presencia del mosquito Aedes Aegpyti transmisor de Dengue, Zika y Chikunguña, registrando la presencia del mismo y/o sus larvas en cacharros, pastizales, etc. Mientras que en “Pueblo sin Chagas” se realiza la vigilancia de la vinchuca, vector de la enfermedad de Chagas, registrando su presencia en zonas endémicas. Aunque San Luis no tiene transmisiones vectoriales desde el 2014 (certificado por la OPS), su vigilancia es primordial para continuar de esta forma.