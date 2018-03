Messi dijo que tiene "mucha ilusión y ganas de poder levantar la Copa"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, aseguró hoy que el combinado dirigido por el técnico Jorge Sampaoli está con "mucha ilusión y muchas ganas" de "poder levantar la Copa" en el Mundial de Rusia, pero aclaró que intentan "vivir el día a día y no quemar etapas hasta junio".

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros. Mi deseo es el mismo de todos, que podamos vivir algo similar a lo de 2014, que fue una experiencia inolvidable no sólo para nosotros, sino para los argentinos, y que el resultado sea parecido, pero esta vez levantando la Copa", sostuvo el delantero del Barcelona.

En una entrevista con el programa "La Cornisa", el rosarino afirmó que conquistar el máximo trofeo del fútbol "no es fácil".

"Podemos hacer todo bien, pero así y todo podés llegar a no conseguirlo, como nos pasó a nosotros. Vamos con mucha ilusión y muchas ganas de poder conseguirlo y llevar la Copa a Argentina.

Dios quiera que nos ayude y así sea", insistió.

En ese sentido, la "Pulga" se refirió a la presión en los meses previos a la Copa del Mundo y señaló que intenta "dejar al margen todo eso".

"Es complicado porque es un Mundial y la cabeza ya sabe que está ahí, que cada vez falta menos, que pasa muy rápido, pero también tengo la suerte de estar jugando cosas muy importantes acá (en el Barcelona) que me hacen centrarme en eso y no mirar más allá. Estoy intentando vivir el día a día y no quemar etapas hasta junio", subrayó.

Finalmente, Messi se refirió a lo que sucederá una vez que abandone la actividad como futbolista profesional: "La verdad que no sé (qué hacer después del retiro). Todos dicen que es muy difícil y no lo dudo que va a ser así. Es muy difícil pensar en no hacer lo que estoy haciendo hoy".

"La verdad no sé qué voy a hacer ni dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir. Me gustaría hacer todo lo que no pude por la profesión, por el día a día que tengo no me permite hacer muchas cosas que me gustaría, pero no sé dónde va a ser... si va a ser acá en Barcelona, si en Rosario, no lo sé porque no sé qué voy a hacer realmente", concluyó.

