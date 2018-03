Los placeres de un viajero que va al cine

Si hay algo que hace bien Sir Chandler es combinar trabajo con placer. Uno de los blogueros más leídos del país consiguió vivir de escribir sobre cine y viajes, con lo que, entre otras cosas, tiene asegurada la entrada para ver la película que quiera donde quiera y, más interesante aún, viajar al lugar del mundo que desee. Todo a cambio de una mención en su blog.

Hay una anécdota que refleja cómo es la esforzada vida del autor, cuyo nombre real es Santiago Torres y nació en Caballito hace 43 años. Hace un par de años quiso hacer un viaje familiar a Disney con sus dos hijas por fuera de la órbita laboral. O sea que nada de lo que sucediera en ese itinerario iba a ser contado en la ciberbitácora, que se llama “Sir Chandler, blog de un viajero frecuente”. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre estaba dispuesto a pagar pasajes, estadía y entradas a los atractivos.

Publicó el anuncio del viaje y de inmediato cinco líneas aéreas y tres cadenas de hoteles se ofrecieron a pagarle todo a su familia. Incluso le regalaron las entradas para el parque temático del ratón Mickey. Muy a su pesar, Sir Chandler tuvo que aceptar el convite y escribirlo en su blog.

La aventura bloguera de Torres comenzó hace 20 años cuando en Argentina internet era todavía un misterio. No había páginas de servicios y como por entonces Santiago trabajaba en una cadena de cine se decidió con su hermana a fundar cinesargentinos.com, la archiconsultada página que informa sobre estrenos, sinopsis y algunos puntos interesantes de la industria cinematográfica en el país.

Todos esos años de experiencia le han dado a Chandler la formación suficiente para opinar sin tapujos de cualquier tema relacionado al cine, desde la calidad de una pelí- cula al precio de las entradas. “La página fue pensada para que la gente se entere de lo que puede ver en el cine, los horarios de las proyecciones, cuándo se estrena una película y esas cosas. Me han invitado a cubrir festivales, pero no fue el plan inicial”, explicó el escritor en una charla exclusiva con “Cooltura”.

En la actualidad, cinesargentinos.com es visitada por 600 mil personas al mes, un número notablemente superior a los 40 que entraban por día a la página en los inicios. “Proporcionalmente tengo más visitantes del interior que de Buenos Aires, pero eso tiene que ver con que en mi sitio hay información que no se pone en ningún otro lado y que a los medios grandes por lo general no les interesa. Por ejemplo, cuando Cinemacenter San Luis puso su primer proyector digital, yo lo publiqué”.





El cine informado

El conocimiento que Sir Chandler tiene de la industria de la provincia también alcanza a Cines Fénix, la cadena instalada en Villa Mercedes. Y a la existencia de San Luis Cine, el programa oficial de promoción cinematográfica.

“Al comienzo fue algo medio raro y confuso y creo que por eso no prosperó del todo. Me pareció muy interesante que se pusiera a San Luis como un polo del cine argentino y creo que todavía está a tiempo de serlo, pero tiene que ser beneficioso principalmente para la provincia, que es el mayor inversor”, destacó Torres.

Al respecto, el escritor recordó que hace una década conoció a algunos estudiantes de cine que le informaron que tenían intenciones de filmar su primera película. Cuando les preguntó de qué se trataba, los jóvenes realizadores le dijeron que no sabían, pero que tenía que estar en San Luis. En el mismo sentido, Santiago aseguró que cuando veía una película hecha en la provincia, no veía a San Luis reflejado. “Ese fue el gran problema”, analizó.

Pese a esa postura, Sir Chandler está un tanto separado de la crítica cinematográfica en la nueva etapa de cinesargentinos. “Yo hablo de la industria, me interesa que la gente opine sobre la película que vio en el cine y por eso hay en la página un sitio especial para las votaciones. Eso es algo que los cines nunca van a hacer porque sería atentar contra el negocio”.

Los enormes subsidios que se da a los cineastas es otro de los puntos que Chandler cuestiona en la política cultural del país. Si bien manifestó estar de acuerdo con la ayuda, opinó que una optimización y una evaluación de esas donaciones son necesarias. “Hay que seguir haciendo cine porque genera trabajo, pero no es bueno darle la plata a alguien para que tenga en su oficina el afiche y a la película la hayan visto 500 personas”.

Las cifras que maneja el periodista indican que 2015 fue el año récord de público en las salas y que el 2017 terminó muy cerca de igualarlo, lo que lo lleva a concluir que pese a que el público puede optar por ver una película pirata o en alguna plataforma de streaming, insiste en hacer una salida al cine. “Eso va a ayudar a que la industria perdure”.

Para Chandler, el precio de la entrada a las salas “es una gran mentira”, basada en que, en realidad, la gente no sabe cuánto cuesta “pero sabe dónde hay promociones”, aseguró aunque destacó que en San Luis, al tener una oferta acotada, posiblemente eso no se vea tan claro. “Si el cine estuviera caro, la gente no iría y los empresarios tendrían que bajar el precio de la entrada, pero el valor actual está subsidiado por el precio del pochoclo que venden en el candy. Si dejaran de vender pochoclo, el precio de la entrada subiría”.

Viajes por el ciberespacio

Torres no se imagina la vida sin internet y dice que todos sus trabajos anteriores a ser el bloguero de los viajes lo prepararon virtualmente para hacer lo que hace en la actualidad. “Todos estuvieron relacionados con la atención al público”, dijo y prefirió no dar más precisiones.

De tanto hacer cinesargentinos. com, Chandler se decidió a hacer un blog más personal, sin las presiones por saber si alguien lo iba a leer. El nuevo proyecto sería por el sólo placer de escribir y describir las sensaciones de conocer el mundo.

“Durante la década anterior hubo algunas trabas a los viajes que, no obstante, no hicieron que viajar fuera imposible. Con eso, los argentinos aprendieron a viajar y empezaron a buscar nuevas formas de hacerlo. En eso, creo que mi blog contribuyó”, dijo el hombre que conoció el mundo (fue 30 veces a China, 14 a Europa) pero que, aunque estuvo una vez en Villa Mercedes, consideró que San Luis es un pendiente.

Consolidado en el mundo del entretenimiento, justamente en ese universo ubica Chandler a su creación. Aseguró que lo que se propuso con su nueva iniciativa es que sus lectores tengan cinco minutos de entretenimiento diario gracias a un post que, religiosa y estratégicamente, sube a las 8:10 de la mañana.

Lo que más sorprende al sir es la gran comunidad de viajeros que se reunió en su página y los comentarios que hacen, un punto que retroalimenta el contenido en general.

Así como la crisis no afectó –a los ojos del autor- la venta de entradas en los cines, tampoco lo hizo con los viajes. La modificación que encuentra Santiago es que ahora la gente elige hacer recorridos más cortos y por menos días, pero no resigna el placer de conocer otras partes. “Eso es fácil de comprobar: todo el tiempo tenemos un amigo en Facebook que está de viaje, sea en Europa o en Merlo”.

Adepto a las estadísticas, el escritor dijo que el año pasado el turismo de argentinos a República Dominicana creció un 30 por ciento, lo que indica que por día 400 argentinos llegan al país de América Central. “Puede sonar absurdo, pero esas cifras son ciertas. No sé a qué atribuirlo. Sí sé que viajar es una condición que hace al ser humano un ser más completo”.

En esa ola de optimismo, el porteño reconoció que Mar del Plata perdió esta temporada turistas respecto al año pasado, pero en beneficio de otras plazas nacionales que sumaron visitantes. El bloguero mencionó entre los nuevos destinos a Bariloche, Mendoza y Merlo, “que tengo entendido está hablando de tener una línea aérea”.

Los precios del turismo interno es otro tema que preocupa a Chandler. “Hace algunos años, un departamento de un ambiente en Villa Gesell por una semana costaba 18 mil pesos. La temporada pasada, 8 días en Bariloche, en una casa para cinco personas con vista al lago se conseguía por 11 mil. Hay que buscar”.

Cuando le informaron que una cabaña en Potrero de los Funes durante el verano costó 1.500 pesos por noche, Torres no se sorprendió y de inmediato transformó el valor al dólar. “Es un valor internacional que no es excesivo, aunque también podría estar un poco más barato. Lo que tiene que buscar el turismo nacional es que el nivel de ocupación sea parejo todo el año con una tarifa de 900 pesos por noche. Si consigue eso, podrá evitar cobrar 1.500 en verano.