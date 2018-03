Robaron su perra y la rescató 10 meses después

Cada vez que Marcela Baracco recuerda el día en que se llevaron a "Princesa", su perra de dos años, no puede evitar angustiarse. Sus ojos se llenan de lágrimas y aprieta las manos con fuerza. La doga de color blanco desapareció el 8 de mayo del año pasado pero su familia la recuperó hace unos días, tras diez meses de desesperación y una intensa búsqueda que requirió de la Justicia y la Policía. Su "mamá" (como ella se define) peregrinó por una decena de barrios y localidades cercanas a la ciudad, hasta que la encontró en Zanjitas atada al fondo de una casa precaria.

Para Marcela, dar con el paradero de su mascota no fue para nada fácil, tampoco para su esposo Lucas y su hermana Florencia, quienes la ayudaron durante travesía que arrancó cuando la muchacha de 23 años volvió de estudiar y no encontró a "Princesa" en su casa del barrio UOCRA.

"Me acuerdo que estaba muy frío y a punto de llover. Salí a buscarla durante horas, hasta la madrugada pero no la encontré. Al otro día me levanté a las siete de la mañana y seguí con la búsqueda. Se sumaron mi esposo y mi hermana. Pasaron tres días así, nos metimos en varios barrios pero nada. Hasta que nos dijeron que la vieron cerca de casa, a la vuelta. Fuimos a lo de unos vecinos pero negaron haberla vista. Pasamos al patio, vimos que tenían otros perros pero ella no estaba. La madre de los chicos se alteró y nos dijo que nos fuéramos. Al otro día, un viernes, nos enteramos que la mujer nos había denunciado por haberla acusado de llevarse nuestra perra", contó Baracco con un dejo de enojo.

La familia de "Princesa" había encontrado pistas sobre su paradero que involucraba a sus vecinos. "Nos pasaron una foto de una publicación de uno de ellos en la que la estaba vendiendo". Eso los impulsó a denunciarlos y a hacer una presentación en la Fiscalía No 2 de la ciudad. "Esto fue a cuatro la perra de casa. Pero recién me llamaron en setiembre para ratificar la denuncia. Lo hice y además, contraté a la abogada María Laura Velázquez para que me ayudara", añadió.

LEÉ LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE EL DIARIO DE LA REPÚBLICA