Una jueza de Familia rindió mal un examen y renunció

La jueza interina de familia Nº 1 Mariana Marhaba renunció a su cargo de manera indeclinable. El motivo de su dimisión fue el revés que sufrió en el examen que rindió para ocupar el puesto de manera definitiva.

Marhaba se presentó a rendir junto a otros seis postulantes y tal como anticipó El Diario de la República en la última edición de Mesa 5, ninguno aprobó. Al margen de su tropiezo, la actitud de la ahora ex jueza interina fue transparente porque no dudó en abandonar su cargo.

Las pruebas se realizaron en los primeros días del mes. Cada abogado recibió un expediente referido a un caso de “Liquidación de Sociedad Conyugal”. Contaron con un plazo de cinco horas para redactar la sentencia, tuvieron consulta de bibliografía y acceso a internet libre.

Pero nadie pudo con la exigencia ni en la faz oral. Por eso, la Comisión de Evaluación Técnica -a cargo de analizar el rendimiento de cada candidato- no recomendó a ninguno de los postulantes debido al resultado.

“Hay muchísimos concursos que hay que repetirlos porque no aprueban. Este es el único en el que se dio a conocer el resultado y se publicó la opinión de los encargados de tomar los exámenes. No aprobó ninguno. La doctora Marhaba se presentó temprano y pidió que la eximiéramos de seguir en el cargo, atento que ella no había aprobado el examen”, comentó la presidenta del Superior Tribunal, Lilia Ana Novillo.

“Es una decisión de ella porque se siente incómoda. Está en un juzgado donde ella desaprueba el examen. Son cosas que pasan”, expresó Novillo.

El texto en el que la Comisión de Evaluación Técnica dio a conocer su postura sobre los postulantes y no recomendó a ninguno para ocupar el cargo, fue presentado el 9 de marzo.

De todos modos, en el Poder Judicial aclararon que Marhaba se reincorporó a sus labores como secretaria de la Secretaría de Violencia del Juzgado de Familia y Menores N° 1. Su reemplazo como jueza interina será la ahora ex defensora de menores, Marcela Torres Capiello.