Polémica por la posible liberación de Astiz

Organismos de Derechos Humanos repudiaron la posible liberación del genocida Alfredo Astiz, mientras que los familiares de las monjas francesas que fueron asesinadas durante la última dictadura argentina adelantaron que si el ex militar es excarcelado, van a pedir "su extradición" para que cumpla condena en ese país europeo.

"Francia no va a tolerar que una persona condenada por la Justicia esté en libertad en las calles de Buenos Aires, haciendo lo que quiere", sostuvo la abogada de los parientes de las religiosas.

Astiz, sentenciado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, aparece en la lista que habría difundido el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre detenidos que podría solicitar la prisión domiciliaria.

Una de las primeras figuras importantes en criticar esta situación fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien consideró que la medida "es una provocación y un desgaste enorme" para quienes "hace 40 años luchan por la verdad, la memoria y la justicia".

"Humanamente, uno podría entender que esté agonizando y (pedir que) lo lleven a su cama, pero estos personajes son tan falsos, tan criminales que debería haber un grupo de médicos que certifiquen la gravedad de lo que dicen pero no es así y es una amenaza permanente", sostuvo la dirigente.

Durante una entrevista con Radio Diez, Carlotto consideró que hay "un cambio peligroso en el país" y apuntó contra el Ejecutivo, a quien acusó de ser "un grupo que gobierna a su libre albedrío y sin que exista la división de poderes".

Por su parte, Sophie Thonnon, abogada de los familiares de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, asesinadas en la Argentina por el represor, aseguró que su país "no va a tolerar que una persona condenada" por los tribunales de ambas naciones "esté en libertad en las calles de Buenos Aires, haciendo lo que quiere".

"No es la primera amenaza de poner afuera a genocidas, entonces esto no me asombra totalmente, pero Astiz es un caso muy simbólico. Él fue también un infiltrado en el Centro Piloto, que era una base de espionaje de la Marina en París", explicó la letrada.

En este sentido, Thonnon consideró que si el ex militar consigue "la posibilidad de caminar libre en las calles de Buenos Aires", una "movilización inmensa se levantaría" para rechazar la medida.

"Hay algo que sigue vigente en Francia: si Astiz es puesto en libertad, al otro día pido a la Justicia francesa la extradición para que (el ex militar) cumpla condena aquí", agregó la abogada en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

