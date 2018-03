La chica del Galicia

Fátima Ayelén Rosalez tiene 22 años y hace dos temporadas juega al handbol en España. Es arquera. Tiene un enorme potencial. Cuando decidió emigrar a Europa fue para ganar en jerarquía y, jugar en una Liga competitiva, le puede abrir la puerta para la Selección Argentina. Es simpática. Es amante del asado. De las reuniones familiares. Amiga de sus amigos. A pesar de la distancia nunca cortó el vínculo, siempre está en su corazón San Luis. El Centro Educativo Nº 1. Su cole. El que la ayudó siempre cada vez que tenía que entrenar. A los 11 años empezó su amor por el handbol. Y a los 14 se fue a probar suerte a Comercio de Villa Dolores. Papá Fredi y mamá Silvia la extrañan mucho, pero no quisieron cortarles las alas. La pichona tomó vuelo a corta edad y hoy está consolidada en la Liga Iberdola.

—¿Por qué elegiste el handbol?

—Necesitaba ocupar mi tiempo y distraerme, me sirvió para superar obstáculos que se presentaron en ese momento, para hacer amistades, fue mi mejor decisión.

—¿Cuál fue tu primer club?

—Empecé entrenando con Handball San Luis, empezaba de cero, nunca antes había entrenado en grupo ni nada de trabajo en equipo. Me llevé lo mejor: valores, códigos, responsabilidades, amigos, respeto. Al tiempo me salió la posibilidad de irme a Villa Dolores, no lo dudé, con el apoyo de mis padres todo fue más fácil, Dolores es un lugar que llevo conmigo siempre, conocí personas increíbles, sumado a que tuve oportunidad de jugar torneos nacionales en las dos categorías que estuve ahí (cadete y juvenil).

—¿Tus primeros entrenadores?

—En San Luis entrené con Lucas Moreno y Waldo Pescara. Quien me presentó al club fue Carla García. Eso fue cuando tenía 11 años.

—¿Y después cómo siguió tu camino?

—Entre tanto ir y venir de torneos, me vio la Selección Argentina en la categoría Juvenil / Juniors, fueron tiempos duros de entrenamientos, viajes, al ser del interior había que meter un poco más de sacrificio a la hora de viajar a Buenos Aires, pero valió la pena, viajé a Panamericanos y jugué un Mundial, eran objetivos que había marcado en mi lista. (Actualmente sigo en ella entreno con las mayores cada vez que piso suelo argentino, aunque aún no he tenido la oportunidad de representar la celeste y blanca oficialmente, es uno de mis sueños.) Después salté a Alta Gracia, a jugar con la primera división, estuve poco tiempo,

—¿Cómo surgió la chance de ir a España. Pensaste mucho la decisión de emigrar a Europa?

—Después de estar en Alta Gracia al año me salió la oferta de irme a Granollers de España, tomar la decisión de saltar el charco me llevó una hora a reloj, era una locura, ése era mi sueño, poder estar en Europa, lo cumplo día a día, el mantenerme afuera es difícil, requiere de mucha disciplina, constancia.

—¿Actualmente en qué club jugás?

—Dogoy Maceira Porriño (Galicia). Participa de la Liga Iberdola, que es la máxima categoría en España. Estamos noveno en la tabla de posiciones. En la semana del 20 de abril jugamos los cuartos de final de la Copa de La Reina en Málaga contra Valencia. Esperamos ganar el primer cruce para seguir escalando.

—¿Te costó adaptarte?

—El tener a la familia lejos es duro pero voy aprendiendo de todo, valoro todo lo que tengo. Arranco los días feliz. Feliz de lo que hago. No desperdicio ni un segundo. Voy al gimnasio, trabajo para mejorar mis puntos débiles, voy por las tardes al pabellón, entreno con el equipo, trato de mejorar día a día, aprender un poco de todo, nunca negocio la intensidad, me encanta entrenar y suelo enojarme mucho si tengo un mal día, pero somos humanos así que me lo permito (risas). Los domingos es donde más extraño todo. Mis amigos, familia, el asado del mediodía, Las sobremesas de risas, el mate, el campo.

—¿Te acostumbraste, pero extrañás?

—Sí (risas). Hace dos años que estoy fuera y hace cinco meses en mi nuevo equipo el Dogoy Maceira Porriño (Galicia), en el cual disfruto mucho y también en el que hace unas semanas tuve la oportunidad de firmar una temporada más, que por cierto, muy contenta con la decisión.

—¿Tenés alguna frase de cabecera que te acompaña?

—Una frase que me gusta mucho es: “Nadie golpea tan fuerte como la vida. Pero lo importante no son los golpes, sino lo que eres capaz de soportar sin bajar los brazos. Cuanto eres capaz de resistir sin tirar la toalla”.

—¿Tenés ídolos?

—No. No tengo ídolos, admiro a cualquier persona que va en busca de sus sueños y lucha contra todo por conseguirlos.

—¿Un sueño?

—Seguir creciendo. Quiero continuar en Europa y poder representar a la Selección Argentina, si bien es cierto tuve la chance de ponerme la celeste y blanca, fue en categoría juveniles. Estar en la mayor es mi gran anhelo.

Al otro lado del teléfono se notaba una voz segura. Habla con la misma seguridad que ataja. Cuando tocaba el tema de la familia hacía una pausa. Tragaba saliva, pero seguía adelante. Estar lejos de los suyos es muy complicado, pero todo esfuerzo tiene su premio. Sueña a lo grande. Ataja todas las preguntas. No esquiva nada. Tiene un gran potencial. Cuando aparece la figura de la puntana, el arco se le achica a las rivales. La disfrutan en Galicia. La extrañan en San Luis. Ayelén sueña con la Selección y no va a parar hasta conseguirlo.