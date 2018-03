Agüero: "Los que estamos acá ya no tenemos miedo"

Sergio Agüero señaló que los futbolistas de la Selección argentina ya no tienen “miedo" a la vez que remarcó que saben que el próximo Mundial "es diferente" a los anteriores y se mostró confiado para la competencia que se jugará en Rusia en junio próximo.

"Los que estamos acá ya no tenemos miedo, sabemos que es diferente y que éste es nuestro Mundial. Nuestra cabeza está en dar todo lo mejor en éste ya que por la edad no va a ser fácil llegar al próximo", reveló el "Kun".

En diálogo con el canal deportivo TyC Sports, el atacante añadió: "El tema es estar metido y concentrado. Pueden pasar un montón de cosas, pero si estamos enfocados y con ilusión es más fácil conseguir cosas".

Además el delantero del Manchester City, comentó: "Este podría ser mi Mundial porque las cosas me están saliendo muy bien y debería seguir está línea. Ojalá salga todo bien. No es fácil porque en los últimos dos Mundiales entraba cada tanto, con Diego (Maradona) de suplente, y en el otro me desgarré. Hoy estoy más maduro, ya soy más inteligente a la hora de llegar al Mundial".

De todas maneras, Agüero indicó: "No me puedo poner en la lista porque el fútbol no es fácil, hoy estás como estás y dentro de un mes podés estar mal. Si hago las coas bien tengo chances, pero hasta que el técnico (Jorge Sampaoli) dé la lista uno no sabe. Por la forma en que estoy durante el año, debo seguir de esta manera enfocado, y en la misma línea".

Al hablar acerca de la lesión sufrida en la rodilla durante una práctica del Manchester City confesó: "Tuve miedo de que sea algo grave y me imaginé un montón de cosas. Si tenés una lesión lo primero que pensás es uh, el Mundial".

En tanto, el ex jugador de Independiente lamentó lo ocurrido en el club de Avellaneda acerca del escándalo de abusos a los juveniles de la entidad: "Me acabo de enterar, es una lástima lo que pasó. El club lo denunció, no pueden pasar esas cosas y más con los chicos del club. No debería pasar eso".

NA