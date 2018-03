¿Juega?: Messi tiene una fatiga muscular y podría perderse el amistoso

Lionel Messi podría perderse el partido amistoso frente a Italia, este viernes a las 16:45, en Inglaterra. Durante el entrenamiento del jueves Leo sintió dolor en los aductores, donde arrastra una fatiga muscular.

Por eso, el técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, esperará hasta último momento para analizar si lo pone entre los titulares. Una posibilidad es que lo haga jugar sólo un tiempo, otra que arranque en el banco de suplentes y la tercera que Sampaoli lo preserve para el partido del martes ante España.

Si el capitán no sale entre los once titulares en Maschester, Ever Banega podría reemplazarlo. Aunque el DT también tiene la posibilidad de darle rodaje a otros jugadores.