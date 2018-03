Una que sepamos todos: “La 4/41” toca en el Salón Blanco

Hoy (viernes) será el momento ideal para disfrutar de melodías muy conocidas, interpretadas por uno de los grupos más convocantes y respetados de la escena puntana. Desde las 20, cuando "La 4/41" suba al escenario del Salón Blanco el ciclo de conciertos se llenará de música y colores.

Formado hace más de 15 años por Eduardo Palmero, en guitarra y voz, “El Tano” está acompañado por Daniel Milone en teclados y programación, Jorge “Ave” Torres al bajo, y el baterista Javier Bentivegna, músicos con un bagaje importante, al haber integrado grupos puntanos de reconocida trayectoria y de diferentes géneros, como lo son “La Nona”, “Ciudad”, “La Gata Flora”, “Proyecto Spaghetti”, “Guernica Funk” y “La Fusión”, entre otras.

El “4/40” es el nombre que se le da al sonido que produce una vibración a 440 Hz (Hertz) y sirve como referencia para afinar. Entonces ellos con “4/41” es “porque estamos desafinados, la afinación se da en 4/40 y nosotros estamos al lado, vibrábamos un punto más, es como tocar con el volumen a 11”, dijo gracioso Palmero, quien fue hace pocos años miembro del jurado del concurso “Nuestra Voz. La Banda”, junto a Nazareno Bizzotto, Alejandro Moretti y Rodi Risatti, que tuvo el asesoramiento de Pablo Ramírez (creador de Mambrú y Bandana) donde participaron más de 80 artistas.

“La 4/41” comenzó con covers de rock para transitar los escenarios de los bares puntanos y mercedinos, pero con el tiempo ampliaron su repertorio al agregar “la música negra, con el funk, el soul” para hacer bailar a todos los oyentes.

Su lista de temas es un playlist con los más reconocidos de los charts de éxitos mundiales, como añejos hits de James Brown, Lionel Richie y “Kool & The Gang” a los recientes de “Daft Punk”, “Maroon 5” y Bruno Mars, baladas eternas como Another Day in Paradise (de Phil Collins) y Confortably Numb (de “Pink Floyd”), o bien “una que sepamos todos” en castellano como las de Charly García, el “Flaco” Spinetta y “Sumo”, y las de “Maná”, “Paralamas” y Joaquín Sabina por el lado internacional.

“Con el funk y el soul le dimos más power al rock, y ahí descubrimos que podíamos hacer otros géneros”, explicó el "Tano" Palmero, a canciones donde “le metimos una ‘joda rockera cool’ con fiesta, sin tener que recurrir al cuarteto ni la cumbia”, especificó Palmero, que suele presentarse como solista en "Moskato Restó", donde es parte de las bandas residentes, y últimamente (además de la “4/41”, por supuesto) con “Proyecto Spaghetti”, un trío que interpreta sólo rock nacional, con Javier Bentivegna (baterista de “La Nona” y “Hold The Line”) y Guillermo Anzulovich (bajista del conjunto folclórico “Algarroba.com”).

Sin dudas en el repertorio de “La 4/41” no faltarán esas canciones que marcaron época y que serán recordadas en el mejor de los contextos, siempre con el oído atento y las ganas de cantar junto a la banda.