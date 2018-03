Villa Mercedes: golpeó a su pareja y ya no podrá ser policía

A Jorge Matías Assat, al parecer, sólo le restaba esperar. Dejar que pasaran los días hasta que el curso para aspirantes de la Policía, de la que pretendía ser parte, comenzara. Por lo visto, no se percató de que no todo era cuestión de tiempo, sino también de comportamiento. Anteayer (miércoles), poco antes del mediodía, discutió con su pareja en su auto. En medio del viaje la golpeó en la cara. Tan violento fue el manotazo que otro conductor alcanzó a advertirlo, a la distancia y en pleno movimiento, desde su vehículo. Desde entonces, el hombre ya no tiene que esperar por ser alumno de la Fuerza. La mujer lo denunció y con tal antecedente en su contra deberá olvidarse de ser policía.

La golpiza sucedió en Mitre, poco antes de llegar a plaza San Martín y al frente de la Municipalidad de Villa Mercedes, refirió el comisario mayor Oscar Contrera, jefe de la Unidad Regional II. Allí fue donde el testigo los avistó. Pero la pelea empezó mucho antes, al menos, unas quince cuadras atrás, a la altura del túnel de la Calle Angosta, denunció Marina Soledad Barroso, la pareja de Assat.

La mujer no quiso dar mayores detalles sobre qué desató la bronca del futuro aspirante a policía, aclaró el subcomisario Pedro Alaniz, jefe de la Comisaría 8ª. Sólo dijo que le pegó en un pómulo.

Ese cachete tiene una escoriación, se le enrojeció, pero no se le inflamó, detalló el subcomisario. El médico que la revisó después estableció que la lesión era leve.

Según las averiguaciones, Assat “estaba haciendo los trámites para ingresar a un curso de auxiliares, que se dictaría en la ciudad de San Luis”, mencionó Contrera, en una conferencia de prensa.

Con la imputación por “lesiones” en el juzgado Contravencional y Correccional, ese plan de Assat quedó atrás. Aunque en las seccionales no tienen registros de que Barroso haya denunciado otro episodio de violencia, Contrera aclaró que una vez que el personal de la Comisaría 8ª eleve el sumario al juzgado, en esa instancia el juez Santiago Ortiz solicitará revisar si en su juzgado y en el resto el hombre tiene antecedentes penales. Sobre todo porque la mujer dijo que lo que sufrió con el imputado no es nuevo, sino que lo padece hace meses.

Un auxiliar, apartado

Otro que, por lo visto, no supo comportarse como un miembro de la fuerza de seguridad fue Pablo Antonio Velázquez, un auxiliar que se desempeña desde hace años en el Comando Radioeléctrico.

Sus compañeros del Comando y sus pares de la Comisaría 29ª lo sorprendieron cuando maltrataba a su pareja en su casa del barrio La Ribera, dijo el jefe de la Regional.

Los efectivos llegaron hasta el domicilio del auxiliar alertados por el llamado de un vecino, que había notado que una discusión se salía de control en lo de Velázquez.

La pareja del efectivo, de apellido Navarro, necesitará unos siete u ocho días para recuperarse de las lesiones, determinó el médico.

"Como primera medida, le retuvimos el arma y, después, le informamos al juez Contravencional para que tomara intervención", repasó el comisario mayor.

El magistrado ordenó detenerlo. También fue excluido de su domicilio y la Jefatura le inició un sumario administrativo.