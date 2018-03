Preocupación por la espuma y el mal olor en el río El Volcán

El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción tomó muestras del río El Volcán. El intendente de la localidad, Ricardo Callegaro, se hizo eco del pedido de los vecinos y de los turistas quienes le advirtieron que el agua llegaba turbia, con una espuma amarronada y con mal olor. Callegaro pidió al gobierno provincial que lo ayude a develar el misterio, a pesar de que ya tiene sus sospechas.

"Para mí es un feedlot que se encuentra aguas arriba, que tiene entre 10 mil y 13 mil vacas", señaló. Para el ente gubernamental es una posibilidad, ya que la espuma y su turbidez indicarían la presencia de materia orgánica en el agua, como estiércol y orina, pero "hasta que no estén los resultados de las muestras no podremos saber el origen", remarcó Eliana Giorda, jefa del Subprograma Industrias y Residuos Peligrosos del Programa Fiscalización y Control.

A principio de la semana la Municipalidad de El Volcán se acercó a Medio Ambiente para informar que habían observado espuma en el agua del balneario de La Hoya. "Fuimos y recorrimos desde el dique La Estrechura, que es donde empezaría el río, hasta el balneario y ya en el dique el agua salía con espuma y de color marrón, que son las características específicas cuando viene con materia orgánica. Tomamos las muestras ahí, en el badén del balneario y también en La Hoya. Lo enviamos a analizar a la Universidad Nacional de San Luis", detalló.

Giorda contó que como el agua viene así desde el dique, "empezamos a controlar lo que está aguas arriba de La Estrechura. Hay 3 emprendimientos, son dos feedlots y un tambo y con uno de los feedlots tenemos un conflicto judicial".

Dijo que a fines del 2016 hicieron un monitoreo del río desde Estancia Grande hasta el dique Cruz de Piedra, "ese estudio nos dio aporte (desperdicios como materia orgánica, bacterias, nitrógeno, o metales pesados) de unos silos y de cloacas en El Volcán, identificamos las fuentes y en 2017 mandamos un pliego para hacer unas obras y solucionar ese problema. A su vez en Estancia Grande inspeccionamos estos tres emprendimientos productivos que podrían llegar a aportar en el río residuos como estiércol y orina. Por lo general el agua de lluvia limpia todo eso, pero es necesario que tenga un tratamiento para que se degrade solo, antes de que llegue al río. Eso es lo que intentamos hacer desde el año pasado".

"Pero cuando pedimos los estudios de impacto a estos emprendimientos, hubo uno en particular que puso un recurso de amparo, porque no lo quería presentar. Les pedimos el cese de actividad, le mandamos una nota al Senasa y éste le bloqueó la entrada de animales. El problema es que cuando hicimos eso, se presentaron en la Justicia y el juez lo habilitó, pero no tenemos ningún estudio que lo habilite, así que ahí continúa el trámite trabado ambientalmente", indicó.

Giorda manifestó que con el estudio el Ministerio puede saber qué acciones están realizando para tratar sus residuos. "Qué van a hacer con el estiércol, la orina. Tienen que presentar los análisis de suelo para saber que no esté aportando componentes de más como nitrógeno", especificó.

A pesar de las sospechas, la funcionaria aclaró que hasta que no tengan los resultados de los exámenes no sabrán el origen del posible contaminante. Podría ser cloacal, de silos, de vacas o de hidrocarburos. En cualquiera de los casos podrán determinar quienes son los responsables e iniciarles un sumario para que reviertan sus acciones.

Callegaro está preocupado porque no sólo los habitantes del pueblo no quieren ni bañarse en el río, sino que tampoco el turismo que llega, que al ver todo sucio prefiere irse a otro lado. "La gente está muy enojada, estamos tratando de hacer todo lo correcto para que nos ayuden a resolver este tema. Queremos que la Justicia tome cartas en el asunto y que sepan que acá abajo hay un pueblo que realmente está muy preocupado por este mal que nos están haciendo", expresó.