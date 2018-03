Los padres buscan que haya un mayor consenso

Los padres fijan sus postura las que van desde el consentimiento total a las normas que establece cada una de las escuelas a plantear algunas discrepancias.

Hay quienes piden más consenso y otros que consideran que hay que hacer más hincapié en las normas "esenciales" que hacen a la necesidad de evitar las peleas y las faltas de respeto.

Juan Correa cuyo hijo va al secundario, tiene una visión muy crítica respecto de los que considera "normas de convivencia".

Dice que si bien está de acuerdo en cuidar a los chicos y por ello se prohíban los piercing, eso de regular los cortes de pelo y el color le parece una verdadera exageración. "Es una medida extraña porque no creo que pase mucho por la disciplina de los chicos el tener el pelo de un color u otro. Ojo, no digo con esto que puedan hacer lo que quieran pero es como dicen esa canción de los 60 que hablaba de los pelos".

Correa en realidad citaba la Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo que en una de sus estrofas dice "es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador".

Sobre el uniforme tiene una perspectiva particular. "Yo sé que puede parecer medio servicio militar eso que vayan todos igualitos, con la misma ropa, pero para mí es una solución desde lo práctico ya que le compro ropa para la escuela y esa es la que usa toda el año", aseguró.

Agregó que reconoce cierta ideología normalizadora pero que la supedita a la necesidades prácticas.

María Belén lleva su hija menor al Colegio Nacional "Juan Crisóstomo Lafinur. A ella y todos los padres de los alumnos que comienzan primer año les brindaron una charla en donde comunicaron las normas de convivencia.

"La rectora lo dijo claro, nada de piercing, el uniforme completo y de acuerdo a lo estipulado, el celular se usa antes de entrar y a la salida y nada de cabellos teñidos", relató.

Esta madre, que ya tiene otro hijo en el colegio, explicó que está conforme con las decisiones que toman en el escuela y que por ello anotó a su hija menor, pero que le parecería importante poder establecer un debate interno para acordar estas reglas y que lleguen por consenso.

"A modo general creo que las normas siempre buscan cierto equilibrio entre las partes. Yo estoy de acuerdo porque decidí un colegio para mis hijos con ciertas características y por ello acepto las normas que plantean un argumento y una lógica. Es como mandar a una chico a un colegio católico y enojarse porque le dan religión", expreso.

Sin embargo, este pensamiento no implica que no reclame por una decisión más democrática. "Por ahí, si todos participan las normas puede consensuarse para que no sean de tanta imposición", remarcó.

Leonardo tiene dos hijos en la primaria y uno en la secundaria. El mayor es un varón de 17 años que está a punto de egresar de un colegio céntrico.

Pide reservas en el nombre del chico y de la escuela a la que va. Él tiene una perspectiva crítica de algunos aspectos esenciales.

"Me parece muy bueno que se debata y se pongan reglas sobre estos nuevos comportamientos pero que no se descuide lo básico, si no de que vale tener un grupo de chicos con el pelo corto, sin piercings y con el uniforme hermoso, si a cada rato se pelean o faltan el respeto", expresó.

"Hay que caminar por los dos frentes porque se puede dar que todo parece controlado pero un día para el otro, salen y apedrean una escuela", aseguró.

La referencia tiene que ver con un grupo de diez jóvenes que rompió con piedras, puertas y ventanas de la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles”.

Los adolescentes, fueron demorados por la Policía y todos eran menores de 17 años, estaban alcoholizados y van al Colegio San Luis Rey.