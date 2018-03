El "bochazo" generalizado que le costó la cabeza a una jueza

La publicación de hace una semana sobre el “bochazo” generalizado que recibieron siete abogados que aspiraban al cargo de Juez de Familia en la Primera Circunscripción levantó algo más que polvareda. Si bien la Mesa 5 había tenido acceso exclusivo al examen completo, prefirió preservar nombres, a pesar de que entre ellos estaba el de Mariana Ángela Marhaba Mezzabotta, quien se desempeñaba como jueza interina y pretendía quedarse con el cargo de manera permanente. La dureza con la que fue calificada por el tribunal evaluador (al igual que los otros seis aspirantes al punto que ninguno fuera recomendado para el cargo) disparó la renuncia de la propia magistrada interina, que presentó su dimisión al día siguiente de la publicación de la Mesa 5.

Hace una semana la Mesa 5 publicó apenas un extracto aleatorio del crítico nivel que mostraron los siete postulantes. En el caso de la jueza, que estaba en pleno ejercicio del cargo, las consideraciones fueron tajantes: “El examen escrito presenta desorden en la estructura. La fundamentación es errónea e inatingente. No se advierte el hilo conductor en la argumentación. Falta de claridad expositiva. Además, no resuelve ciertas cuestiones esenciales conforme a la normativa vigente… En el examen oral denota un desconocimiento marcado del derecho vigente, una inadecuada aplicación confundiendo las instituciones jurídicas. Desconoce los principios procesales no advirtiendo su finalidad”.

Además de la renuncia, la revelación causó revuelo en los tribunales. “La verdad es que renunció después de que El Diario dio a conocer los resultados. El examen había sido el 9 de marzo y El Diario dio la noticia casi una semana después. Si el bochazo no se hubiera conocidom todavía tendríamos a una jueza no apta impartiendo justicia”, confió a la Mesa 5 un abogado del forom quien se preguntó: “¿Cuántos otros jueces o funcionarios no aptos estarán ejerciendo su cargo?”. Y deslizó la idea de que los exámenes de los magistrados se hagan públicos.

Tras la renuncia de Marhaba Mezzabotta asumió en el cargo Marcela Torres Cappielo, “en función de que ha sido calificada en el año 2017 como recomendable por el Consejo de la Magistratura para el cargo de Juez de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia”, señaló el parte oficial del Poder Judicial.