Explicar políticas y planes nunca fue tan difícil

El martes, la directora de la oficina local de Migraciones, Melina Maluf, convocó a los responsables de las otras dependencias nacionales para anunciar que a partir de ahora iban a trabajar en conjunto para “acercar a la gente las políticas públicas que ofrece la Nación”. Pasado el anuncio de rigor, tres periodistas; dos de la televisión local y otra de Radio Nacional, le pidieron a la representante del Ministerio de Desarrollo Social, Cristina Perossa, que respondiera algunas preguntas sobre la actividad que desarrolla ese Ministerio en San Luis.

Pero se llevaron una gran sorpresa cuando la funcionaria intentó explicar cuáles eran esas políticas y planes tan activos: “Tenemos el programa Senaf que incluye a la niñez, adolescencia, familia y adultos mayores…”. Como la funcionaria tardaba mucho en contestar, enseguida quisieron saber más detalles: “Es muy amplio… lo está manejando un grupo de agentes, de trabajadores sociales que abarcan un montón de puntos muy amplios para explicártelos”, respondió.

Ante la insistencia de las colegas sobre si dan ayudas económicas dijo: “No, no, eso lo hacemos a través de fundaciones, asociaciones… no es algo que sea individual sino que se bajan programas a través de fundaciones que estén trabajando con niños, adolescentes y adultos mayores. Nada que sea específico a una persona física”. Entonces intentaron preguntarle si la asistencia era inmediata para la gente que lo solicita: “No, inmediata no”.

Las periodistas no se rindieron y fueron por más: ¿Qué cantidad de pensiones les otorgan a los beneficiarios de San Luis?, le preguntaron. “No, eso lo está manejando Nación. Debería perdírselo a través de una nota a la vicepresidenta Gabriela Michetti, porque es ella la que maneja las pensiones por discapacidad”. Ahí aprovecharon para que les actualizara la situación de aquellos que las perdieron o les dieron de baja. Y la funcionaria contó que “se normalizó, de hecho las pensiones suspendidas se volvieron a activar, pero las que estaban suspendidas no quiere decir que no vuelvan a perderse.

eben acercarse a nuestra delegación y preguntar por qué se la suspendieron. Porque en caso de que no presenten los papeles se las van a volver a suspender, aunque se las hayan reintegrado”.