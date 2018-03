Jury para una jueza polémica

La Jueza a cargo de Familia y Menores Nº 2, Silvina Verónica Lafuente, enfrenta un nuevo capítulo por su desempeño que ha dejado mucho que desear. Esta semana fue suspendida de sus funciones y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia resolvió, el lunes 19, dar formación a la causa en su contra. Esta vez, según comentan por los pasillos de Tribunales, sería apartada finalmente de su cargo. Hace varias semanas atrás, un alto funcionario arribó al edificio “Ramiro Podetti”, de Villa Mercedes, donde aprovechó para recorrer el Juzgado de la magistrado pero la mujer brillaba por su ausencia. No pudo haber sido mejor oportunidad para que sus empleados despotricaran contra el accionar de Lafuente: las quejas apuntaron a los grandes atrasos y moras que tiene Familia Nº 2, cuando son causas sumamente sensibles, y que si se refieren a cuota de alimentos de menores no debería ser así. Pero también cuestionaron la falta de criterio respecto de algunos expedientes. Durante meses sobrevoló la idea de que contaba con cierta protección de algún pez gordo de la Justicia local, pero ya no sería lo mismo: las irregularidades son casi inobjetables y Lafuente estaría dejando su lugar para que sea ocupado por uno de sus secretarios. “Ya estaría todo armado para que asuma el secretario ‘Nacho’ Esquerre”, murmuraron en el Poder Judicial. A la par, parece que el Colegio de Abogados de Villa Mercedes está sumando artillería y elevaría una nota al Superior Tribunal de Justicia por las demoras, que llegarían a los 5 meses, y otras dificultades que tendrían los Juzgados de Familia, incluido el Nº 1 a cargo de Mariana Sorondo Ovando. En el documento van a adjuntar un listado de los expedientes atrasados y de aquellos a los que les piden excesos de requisitos, acciones que terminan perjudicando a los mismos casos.