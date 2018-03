Por las calles de la Nada

Abuelo x Miguel

-“A los diez años me echaron de todas las escuelas del Estado porque le pegué una paliza a la directora, después de que me había pegado ella a mí, por supuesto”.

-“Si no hay concentración, no hay arte. Terminás no haciendo nada”.

“En este mundo la vida viene de regalo, no se compra en ningún lado. La maravilla del mundo, las plantas y los animales, que conviven con nosotros y nos sirven de alimento, crecen de regalo. Esa es la inteligencia divina, la que permite que el mundo funcione”.

-“Los misiles jamás nos devolverán la alegría. La música, sí”.

-“Creo que los hombres que mostramos nuestro personaje femenino somos los que gozamos más, por eso yo me esfuerzo como una víbora en el escenario, como más se me cante. Si vos explotás muchos tus dotes histriónicos, en este país te toman de puto. Hay unas capas sociales que comprenden menos rápido que otras”.

-“El mundo está herido de muerte y maniatado por la economía y la conducta ignorante de los que poseen todo por la fuerza, sin la creatividad y el talento necesarios para salvar al planeta y a sus hijos”.

-“La muerte me apasiona, me encanta. Me apasiona el hecho de encontrarla, de ir pensando qué pasa después; es como una amiga, una compañera, yo la quiero bien. No hay muerto que se haya muerto, es tan perfecta ella… ¡Nos lleva a todos al mismo silencio!”