En busca de la felicidad

Cada vez que tiene que usar su tarjeta de crédito en Roma, Carolina Bergoglio se siente acosada por el comerciante. El apellido la convierte en toda una celebridad y lo menos que quieren quienes la atienden es cobrarle. “Nos tratan como si fuéramos el Papa mismo”, bromeó.

Hay dos razones posibles por las que Carolina mantiene una constante sonrisa en su rostro. Una es que es cordobesa, lo que la hace portadora de una alegría innata, terrenal. La otra es que es psiquiatra especialista en felicidad integral, por lo que si ella no vive en un estado de risa, aunque no permanente por lo menos continuo, mucho menos lo conseguirá con sus pacientes.

En una charla con Cooltura, la profesional, prima segunda del Papa; aunque cuando está en Roma, pícara, prefiere reconocer que es pariente, sin determinar el grado que presume cierta lejanía; habló sobre la felicidad, en todas sus formas.

—¿Qué le dice a sus pacientes que buscan la felicidad?

—Lo primero que trato de hacer es desmitificar algunas creencias, algunos errores, en torno a la felicidad. El hecho de decir “tengo todo para ser feliz y no lo soy” parte de un error conceptual de creer que la felicidad radica en tener. No hay claves para ser feliz porque la forma de ser feliz de uno no es la misma que la de otro. Yo siempre digo que la felicidad es un traje hecho a medida. Cada uno se lo tiene que hacer.

—¿Hace cuánto que el ser humano busca la felicidad?

—Desde hace 2.300 años, al menos seriamente. En la Grecia antigua, los filósofos griegos se reunían en lo que ellos llamaban Academias, la de Platón; o el Liceo, la de Aristóteles. Epicuro, que era más modesto, tenía el Jardín, que era, literalmente, un jardín, donde la gente se juntaba a hablar de la felicidad. Ese es el primer espacio donde se habla del tema en serio.

—Si tuviera que informar sobre un espacio físico donde focalizarla ¿cuál sería?

—Bután, un reino del Himalaya, que es el primer país del mundo que incorporó el concepto de felicidad en sus políticas públicas. Allí se desarrolló la variable de Felicidad Bruta Interna, que es como el PBI pero para sonreír.

—¿Se puede medir eso que parece tan abstracto?

—Claro, en función de nueve dominios que tienen que desarrollarse como parte de sus políticas. Es un concepto y un modelo que está siendo estudiado en todo el mundo. De hecho, Bután elevó su propuesta a la ONU en 2011, la ONU estableció ese nuevo paradigma de desarrollo basado en la felicidad y declaró la búsqueda de la felicidad como un derecho humano fundamental.

—¿Es suficiente lo que hace el resto del mundo en busca de la felicidad?

—La búsqueda sigue, por supuesto, pero creo que en el siglo XXI se avanzó mucho al respecto. Se crearon las ciencias de la felicidad, en México está la Universidad Tecmilenio, que fija esas búsquedas en todos los aspectos de la vida, no sólo el emocional o el económico.



—En Venezuela se creó una suerte de Ministerio…

— (Interrumpe) Eso dicen, pero no ha sido objeto de estudio de nadie. No quiero desprestigiar ningún intento que se haga, pero ese anuncio no fue tomado con seriedad a nivel mundial, supongo que por la coyuntura política de ese país. Ojalá puedan desarrollarlo, pero parece que por el momento tienen otros problemas de los que ocuparse.

—¿Es difícil llegar a una definición de felicidad?

—Yo creo que tiene varias. En particular decidí tomar una que dice que la felicidad es una condición, un estado en el que tienen que estar presentes varios elementos. Por un lado, las emociones positivas, que son el sello distintivo de la felicidad. El ser humano tiene que tener preponderancia, no exclusividad porque es imposible, de emociones positivas. No se pude vivir contento las 24 horas del día, pero hay tener una vida significativa de cuánto uno valora lo que pasa en ese momento. La felicidad no es un sentir estanco, es dinámico. Hay que hacer que las cosas evolucionen pero como yo quiero que evolucionen.

—¿Qué es lo más importante en esa búsqueda?

—Establecer una diferencia entre ser feliz y estar feliz. Ser feliz es un estilo de vivir la vida, no es un estado que se prolonga sin ninguna explicación. Y hay que partir desde cómo pensamos, porque la forma de cómo actuamos es la forma en la que pensamos.

—¿Hay algún aspecto de la vida que tenga que ser más preponderante que otro para ser feliz?

—Hay un modelo de felicidad desarrollado por Martin Seligman, el creador de la Psicología positiva, que se centra en los aspectos positivos y así desarrolla las teorías que tiene un modelo que se llama ‘Perma’ y que mide los niveles de bienestar. Allí se refiere a las emociones positivas, al involucramiento, a las relaciones, a los sentidos y a los logros del sujeto en cada aspecto de su vida. Cada uno de esos aspectos tiene una puntuación que se va midiendo en cada área. Cuando hay puntos bajos, se trabaja sobre ellos.

—¿Se ocupa también de las sensaciones antagónicas, como la angustia y la nostalgia?

—Lo veo todo el tiempo en mi consultorio. La gente no viene a decirme “doctora, tengo todo para ser feliz y no soy”. El paciente dice que no sabe qué le pasa, que no puede disfrutar de nada y muchas veces en psiquiatría no podemos entrar de lleno a trabajar sobre esos faltantes. Ahí hay síntomas que requieren otro tipo de abordaje. Lo que sí podemos determinar es si ese estado tiene que ver con un proceso de pensamiento. Si somos pesimistas, no vamos a poder tener emociones positivas.

—¿Hay técnicas para tratar eso?

—Por supuesto. Primero hay que hacer que el paciente sea consciente de esa modalidad. Cuando se escuchan en el consultorio decir “yo sé que soy un poco pesimista”, encontramos una buena forma de empezar a combatirlo. La cuestión es comprender de dónde viene ese pesimismo. Nadie nace pesimista.

—¿Hay pesimistas que están contentos con su forma de ser?

—Totalmente, aunque difícilmente puedan poner a la felicidad en el malestar. Primero tenemos que ponernos de acuerdo con el significado que le atribuimos a las cosas. Él podrá decir “yo soy feliz siendo infeliz”, pero nadie le va a entender. Es la definición que él adopta, pero no vamos a compartir ese pensamiento. El psiquismo es muy complejo. Freud tiene la teoría de la felicidad más allá del placer, que estudia a aquellas personas que disfrutan del sufrimiento.

—¿Qué valor tiene la amistad en la búsqueda de ser feliz?

—Un estudio de Harvard que demandó dos años de preparación dice que el aspecto más relevante de la felicidad son las relaciones. Nuestro cerebro está diseñado para realizar las tareas básicas de supervivencia que son alimentarse, reproducirse y cuidarse. En nuestra especie, el recién nacido es muy vulnerable, en las otras, no. Instintivamente estamos preparados para reunirnos, para vivir en sociedad, para cuidarnos. Y no es casual que las tres facetas de supervivencia estén relacionadas con el placer: comer es placentero; el sexo, por el cual nos reproducimos, es placentero; y estar con amigos es placentero. Todo eso garantiza que la especie se perpetúe en el tiempo.