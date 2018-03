Dosep no reintegrará a sus afiliados el plus de cien pesos

Previo a la reunión que tendrán hoy al mediodía la obra social del Estado (Dosep) con el Círculo Médico, para continuar con la negociación y finalmente pactar un aumento que "cierre" para todos, la coordinadora de Dosep, Sandra Pérez, se mantuvo en total hermetismo y no quiso hablar con la prensa. Mientras tanto los médicos adheridos al Círculo ayer comenzaron a cobrar un plus de $100 por consulta a los afiliados de la mutual provincial. En Dosep aseguraron que ese cobro es "ilegal" y que no van a reintegrar el importe extra. Hasta nuevo aviso los socios deberán pagar la orden de 35 pesos y el plus.

Abiertamente la obra social advierte a quienes van a sus oficinas que no devolverán el extra que cobren los médicos. Pero sí que se harán cargo de un porcentaje del valor de la consulta de los urólogos y de los traumatólogos, los especialistas que decidieron dejar de atender a pacientes de Dosep. Una empleada de la mutual dijo que las consultas en ambos casos valen $500 y que la entidad del Estado les reintegrará por lo menos $250.

"Me parece una locura que además de la orden nos cobren la consulta. Me enteré por las noticias en internet, pero igual me tomó por sorpresa. Cuando me atendieron para sacar la orden me dijeron que era algo momentáneo, hasta que puedan arreglar con los médicos", contó Eliana Díaz que retiraba una orden para el pediatra. Dijo que para cualquier especialista cuestan $35, menos la de los odontólogos que valen $78.

Lucas también llevaba a sus hijos al pediatra. "Algo había escuchado, pero no sabía bien de qué se trataba. La verdad que siempre buscan la forma de meterte la mano en el bolsillo", se quejó.

Una jubilada esperaba a su nieto en la puerta de la obra social. "No sabía nada de que iban a cobrarme $100 más. Si no queda otra tendré que pagarlo", dijo resignada.

A fines de la semana pasada Pérez manifestó a este matutino su sorpresa por el anuncio del plus. "Es improcedente porque estamos en medio de una negociación, que no es sencilla, porque estamos inmersos en un contexto inflacionario notable. No me parece oportuno semejante resolución cuando tenemos una reunión pendiente para continuar con las charlas", opinó.

Pactos con sabor a poco

El presidente del Círculo Médico, Enrique Miranda, explicó por qué la entidad no esperó a la reunión de hoy para comenzar con el cobro de los $100 por consulta. "Con esta negociación venimos desde enero. Se había establecido en la comisión directiva con los representantes de todas las especialidades que si el martes de la semana pasada no había convenio, comenzaríamos con la medida este lunes. A esto se sumó que Dosep no pagó aún las prestaciones de diciembre", indicó.

Esto último fue desmentido por la obra social que aseguró que los pagos ya se habían realizado, sin embargo Miranda reiteró que "hasta hoy -por ayer- al mediodía, no teníamos hecho el pago". Agregó: "Los expedientes estaban en Contaduría todavía. Este mes los médicos no cobraron Dosep".

El piso de aumento que pretenden es el 21%, el mismo que el Gobierno otorgó a los empleados públicos, aunque consideran que hay un atraso del 40%. De este modo reactivarían un convenio que se estipuló durante muchos años, hasta el 2017 cuando empezaron los problemas. "El año pasado de forma unilateral Dosep dejó de lado este convenio y pasó a ser una imposición y no una negociación", remarcó.

"En la última reunión le pedimos a la coordinadora que armásemos un convenio, una herramienta de actualización de los valores para no tener que llegar a este punto de conflicto y menos a esta altura del año", expresó.

A pesar de las idas y venidas, el titular de la entidad que nuclea a los doctores puntanos, se mostró optimista acerca del encuentro de hoy. "Tenemos muchas expectativas, creo que siempre que está la posibilidad de una reunión se puede llegar a un acuerdo", expresó

También agregó que una vez cerrado el convenio dejarán de cobrar el plus que no es algo obligatorio. "Los médicos que quieren lo cobran, los que no, no", aclaró.

Los que cortaron

Miranda sostuvo que el "gran malestar" que tienen los urólogos y ahora también los ginecólogos, tiene que ver con el pago de las prácticas quirúrgicas. "Hay una serie de acuerdos que fueron pactados el año pasado, y que aún no se han cumplido. Entre ellos la desmodulación de las prácticas quirúrgicas. La obra social paga lo que se llama 'módulo' que comprende los honorarios del médico y los gastos de la cirugía. El problema es que eso lo cobran los sanatorios y no se paga en tiempo y forma al médico. Lo que pedimos es que eso se pague al profesional directamente a través del Círculo Médico", manifestó.

Los traumatólogos tampoco están atendiendo Dosep. Y según Miranda, otros que piden desmodulación son los otorrinolaringólogos.